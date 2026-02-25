Haberler

THK Kayyum Heyeti Başkanlığına Prof. Dr. Akın Ünal getirildi

Güncelleme:
Türk Hava Kurumu (THK) Kayyum Heyeti Başkanlığına mahkeme kararı doğrultusunda Prof. Dr. Akın Ünal getirildi.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi, THK Kayyum Heyeti Başkanlığına, Vali Kemal Yurtnaç'ın yerine Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Akın Ünal'ın getirilmesine hükmetti.

Kararla, heyet üyeleri Dr. Mustafa Cihad Feslihan ve Prof. Dr. Ali Akyıldız'ın yerine ise Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Karaman getirildi.

Öte yandan, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Fahrettin Kaya ile Avukat Kaan Şahinalp, THK Kayyum Heyeti üyeliği görevini sürdürecek.

Kaynak: AA / Serhat Tutak
