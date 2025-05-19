Antalya'da 19 Mayıs Coşkusu: Fener Alayı ve Konser

Antalya'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında fener alayı ve konser gerçekleştirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Varyant'ta düzenlenen fener alayına vatandaşlar ilgi gösterdi. Konyaaltı Beach Park girişinde bir araya gelen vatandaşlar, Türk bayrağı, dövizler ve Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğraflarını taşıdı.

Türk Hava Kurumu pilotlarının paramotor gösterisi ise büyük alkış aldı.

Ellerinde fenerlerle marşlar söyleyen katılımcılar, yaklaşık 3 kilometre yürüdü.

Cumhuriyet Meydanı'nda sona eren yürüyüşün ardından Türk rap müziği sanatçısı Ceza sahne aldı.