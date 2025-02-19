Türk Hava Kurumu 1OO'üncü yaşını kutluyor

Türk Hava Kurumu'nun (THK) 100'üncü yılı dolayısıyla Balıkesir'de tören düzenlendi.

Kurum yöneticileri ile Atatürk Anıtı'na çelenk bırakan THK Balıkesir Şubesi Başkanı Mehmet Yılmaz günün anlam ve önemine değinen bir konuşma yaptı. Yılmaz, "16 Şubat 1925 tarihinde kurulan Türk Hava Kurumu kuruluşunun 100'üncü yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizi, ebediyete irtihal eden hayırseverlerimizi, gönüllülerimizi, yöneticilerimizi saygı rahmet ve minnetle anıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde, "İstikbal Göklerdedir" ilkesiyle kurulan bu köklü kuruluş, genç nesillere havacılık tutkusunu aşılamak ve havacılığın farklı alanlarında ilerleme sağlamak amacıyla yola çıkmıştır. THK Türk kuşu eğitim merkezlerinde, paraşüt, planör, model uçak, yelken kanat, yamaç paraşütü, mikrolight ve balon branşlarında sunduğu eğitimlerle dünya genelinde öne çıkan bir kurum olmayı hedeflemektedir. Aynı zamanda kurumumuz, havadan yangın söndürme, hava ambulans, uçak bakım hizmetleri, akademik eğitimler, pilotaj eğitimleri, uçak bakım ve modernizasyon, sigorta faaliyetlerinden Türkiye'nin havacılık alanındaki lider kuruluşlarından biri olma yolunda ilerlemektedir" ifadelerini kullandı. - BALIKESİR