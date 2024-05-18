THK Üniversitesi, Kız Öğrencilerle Havacılık Sektörüne Ar-Ge Elemanı Yetiştiriyor

Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Ankara Havacılık Meslek Yüksekokulu bünyesindeki uçak teknolojisi bölümü, eğitim verdiği kız öğrencilerle hem sivil havacılık ve savunma sanayi sektörüne ara eleman yetiştiriyor hem de kadın istihdamına katkı sağlıyor.

Meslek yüksekokulu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "İstikbal göklerdedir" sözünü ilke kabul ederek çalışmalarını sürdürüyor.

Yüksekokulun eğitmenlerinden Ali Karademir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversite bünyesinde Ankara ve İzmir-Selçuk'ta havacılık meslek yüksekokullarının bulunduğunu söyledi.

Karademir, 2011'de 70 öğrenciyle eğitim vermeye başlayan Ankara Havacılık Meslek Yüksekokulu bünyesinde, öğrencilerin öğrenim gördüğü kampüste, 3 uçak ve 6 atölyenin bulunduğunu ifade ederek, eğitimlerin teorik ve pratik olarak devam ettiğini bildirdi.

"Sivil havacılık ve savunma sanayi kuruluşlarıyla işbirliği yapıyoruz"

Üniversitenin sivil havacılık ve savunma sanayinin önde gelen kuruluşlarıyla işbirliği protokolleri de imzaladığını anlatan Karademir, şunları kaydetti:

"İş yeri eğitimi kapsamında öğrencilerimizi son dönem uygulamalı eğitimler için bu kurumlara gönderiyoruz. Eğitimlerinin bir kısmını orada alıyorlar. Başarıyla mezun olan öğrencilerimiz, özellikle Türkiye'nin bayrak taşıyıcısı kurumu Türk Hava Yolları ve onun bağlı şirketleriyle, savunma sanayisinde faaliyet gösteren TUSAŞ, TEİ gibi kuruluşlarımızda tercihli olarak iş bulabiliyor."

Karademir, havacılık sektöründe ara eleman ihtiyacının fazlalılığına dikkati çekerek, "Havacılık, sadece Türkiye'de değil dünya çapında yükselen bir trend. Dolayısıyla ara eleman dediğimiz teknisyen ihtiyacı çok yüksek. Bunun bir de nitelikli olması çok önemli." diye konuştu.

"Kız öğrenciler daha disiplinli ve çok dikkatliler"

Karademir, havacılığın gelişmesine bağlı olarak istihdamın da arttığına işaret ederek, mezun olan öğrencilerin büyük kısmının sivil havacılık ve savunma sektöründe işe başladıklarını belirtti.

Uçak teknolojisi programında 155 öğrencinin eğitim gördüğüne dikkati çeken Karademir, "Uçak teknolojisi bölümünü 2015 yılından bu yana tercih eden kız öğrenci sayımız her geçen yıl artıyor. Şu anda 16 kız öğrencimiz bu ölümde eğitim görüyor. Kız öğrencilerimiz teknik bir alan olmasına rağmen erkek öğrencilerimiz kadar başarılılar. Kız öğrenciler daha disiplinli ve çok dikkatliler. Dolayısıyla verilen eğitimlerde çok başarılı oluyorlar." ifadelerini kullandı.

Karademir, bugüne kadar 30 kız öğrenciyi "uçak teknisyeni" olarak mezun ettiklerini bildirerek, "Havacılığa ilgi duyan kız öğrencilerimizi, sahibi 'Türk milleti' olan üniversitemizi tercih etmeye davet ediyorum. Kızlarımız, rahatlıkla korkmadan bu bölümü tercih edebilirler." değerlendirmesinde bulundu.

İstihdamda ilk zamanlarda kız öğrencilere yönelik pozitif ayrımcılık yapıldığını dile getiren Karademir, şu anda kız öğrencilerin bilgi ve becerilerinden dolayı da işe alımlarda tercih edildiklerinin altını çizdi.

"Uçaklarla dolu üniversitede eğitim görmek beni heyecanlandırdı"

Bölümün 2'nci sınıf öğrencilerinden Fatma Nur Kaya, İstanbul'da Sabiha Gökçen Havalimanı'nın yakınında oturduklarını belirterek, "Çocukken her uçak kalkışında cama koşar, uçağın havada süzülmesini seyrederken hayaller kurardım. Uçakları daha rahat görebilmek için karne hediyesi olarak teleskop isterdim." dedi.

Kaya, üniversite sınavına hazırlanırken, tesadüfen THK Üniversitesinde "uçak teknolojisi" bölümü olduğunu duyduğunu ifade ederek, daha sonra bu konuda araştırma yaptığını ve üniversitenin eğitimini çok beğendiğini söyledi.

Uçaklarla dolu bir üniversitede eğitim görme düşüncesinin kendisini çok heyecanlandırdığını vurgulayan Kaya, "Ailem bana her zaman destek oldu. Özellikle teorik eğitimde zorlanacağımı düşünmüştüm ancak iş güvenliğine uygun ekipmanlarla çalıştığımız için hiç zorlanmadım. Bugüne kadar da hem eğitim hem staj döneminde herhangi bir iş kazası yaşamadım. Sivil havacılık sektöründe çalışmak istiyorum." diye konuştu.

"Küçükken uçaklarda çalışmayı hayal ediyordum"

Bölümün 1'inci sınıf öğrencilerinden Şeyma Nisan da çocukluğundan beri uçaklara ilgi duyduğunu, uçak sesi duyduğunda gökyüzüne bakarak, bir gün o uçaklarda çalışmayı hayal ettiğini anlattı.

Üniversite sınavına hazırlanırken bölümden haberdar olduğunu dile getiren Nisan, "Bölümü, hiç düşünmeden tercih ettim. Kazandığım ve burada eğitim gördüğüm için çok mutluyum. Ailem de bölümü tercih etmemde beni teşvik etti. Mezun olduğumda Türk Hava Yollarında çalışmak istiyorum." dedi.

"Eğitimlerimizde uçaklar üzerinde uygulamalar yapıyoruz"

Aynı bölümdeki bir başka 1'inci sınıf öğrencisi Sude Altan da Türk Silahlı Kuvvetlerinde asker olan babası ve havacılık sektöründe çalışan ablası dolayısıyla sektöre aşina olduğuna işaret ederek, THK Üniversitesi Kampüsü'nün evine yakın olduğunu ve hep bu okulda okumak istediğini bildirdi.

Altan, üniversitede havacılığa ilişkin her türlü imkanın bulunduğuna dikkati çekerek, "Eğitimlerimizde bire bir uçaklar üzerinde uygulamalar yapıyoruz. Teorik eğitim gördüğümüz sınıftaki koltuklarımız, uçak koltuklarından oluşuyor. Bu da eğitimde havacılık sektörünü hissetmemizi sağlıyor. Sektöre ilişkin her türlü bilgi ve beceriyle mezun oluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.