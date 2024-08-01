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Bilecik'te Meryem Dağı'nda Yamaç Paraşütü Uçuşları Başladı

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Bilecik'in Gölpazar ilçesinde bulunan Meryem Dağı, yamaç paraşütü için yeni bir cazibe merkezi haline geldi. Türk Hava Kurumu (THK) Şube Başkanı İlker Çınar önderliğinde yapılan hazırlıkların ardından ilk uçuşlar gerçekleştirildi. Meryem Dağı, artık yeni etkinliklere kapılarını açacak.

Bilecik'in Gölpazar ilçesinde bulunan ve yamaç paraşütünün cazibe merkezi olmaya başaran Meryem Dağında ilk uçuşlar başladı.

Türk Hava Kurumu (THK) Şube Başkanı İlker Çınar, P4 ve P5 öğrencileri ile Meryem Dağı'nda yamaç paraşütü hazırlıklarına başladı. Başkan Çınar, göreve geldiğinden bu yana 1,5-2 yıl içerisinde yaptıklarından bahsederek, "RC model uçak kursları, serbest model uçak başlangıç kursu, paramotor gösterileri, sıcak hava balonu gösterileri, çocuklar için model uçak kursu, TEKNOFEST gezileri, Eskişehir İnönün Eğitim Merkezinden yamaç paraşütü P3 kursu gibi kurslar açtırdık. Memleket için bir şeyler yapmaya devam ediyoruz ve ekip olarak yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Meryem Dağı artık yamaç paraşütünün cazibe merkezi haline geldi. Yapılan incelemelerin ardından Meryem Dağı artık yeni etkinliklere kapılarını açacak. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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