Bilecik'te Meryem Dağı'nda Yamaç Paraşütü Uçuşları Başladı

Bilecik'in Gölpazar ilçesinde bulunan ve yamaç paraşütünün cazibe merkezi olmaya başaran Meryem Dağında ilk uçuşlar başladı.

Türk Hava Kurumu (THK) Şube Başkanı İlker Çınar, P4 ve P5 öğrencileri ile Meryem Dağı'nda yamaç paraşütü hazırlıklarına başladı. Başkan Çınar, göreve geldiğinden bu yana 1,5-2 yıl içerisinde yaptıklarından bahsederek, "RC model uçak kursları, serbest model uçak başlangıç kursu, paramotor gösterileri, sıcak hava balonu gösterileri, çocuklar için model uçak kursu, TEKNOFEST gezileri, Eskişehir İnönün Eğitim Merkezinden yamaç paraşütü P3 kursu gibi kurslar açtırdık. Memleket için bir şeyler yapmaya devam ediyoruz ve ekip olarak yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Meryem Dağı artık yamaç paraşütünün cazibe merkezi haline geldi. Yapılan incelemelerin ardından Meryem Dağı artık yeni etkinliklere kapılarını açacak. - BİLECİK