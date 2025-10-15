Yunanistan'a kaçarken yakalanan Ünsal Ban bu kez kaçtı

Eski THK Rektörü Ünsal Ban bazı şirketlerin sermaye artırımına ilişkin olarak rüşvet iddialarıyla gündeme gelmişti. NOW Haber'den Alican Uludağ'ın haberine göre, 4 davadan yargılanan, 3 davadan ayrı ayrı yurtdışı yasağı olan Ünsal Ban yurt dışına kaçtı.

TUTUKLANDIKTAN 36 GÜN SONRA TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Borsa manipülasyonu soruşturmasında tutuklanan Ban, etkin pişmanlıktan yararlanarak 36 gün sonra tahliye edildi. Ban, gözaltı kararından sonra kaçmaya çalışırken Fethiye'de yakalanmıştı.

GOLDEN VİSA İLE YUNANİSTAN'DAN OTURUM ALMIŞ

Öte yandan T24'te yer alan habere göre; Ban'ınYunan pasaportu çıkardığı ve "Golden Visa" ile Yunanistan'dan oturum aldığı da ortaya çıktı. Ban'ın Yunan pasaportunu 2022 yılında çıkarttığı görüldü. Öncesinde gayrimenkul alarak Yunanistan'da oturum izni sağlayan "Golden Visa" kartı çıkarttığı öğrenilen Ban'ın bu kart ile pasaport çıkaramaması nedeniyle bu evrakının gerçek olup olmadığı bilinmiyor. Ban'ın pasaport almaya hak kazanabilmesi için Yunanistan vatandaşı olması gerekiyor.

ÜNSAL BAN KİMDİR?

30 Nisan 2025 tarihinde de Borsa İstanbul'da manipülatif hareketler yaptığı iddia edilen 15 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Ban, 29 Ağustos 2022'de "kişisel verileri organize suç örgütü lideri ile paylaşma", "tehdit" ve "şantaj" suçlamalarıyla gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

Ban, 'Konutu terk etmeme' adli kontrol şartıyla 2 Eylül 2022'de serbest bırakılmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, karara itiraz etmesinin ardından, Ban yeniden gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen Ban, 3 Eylül 2022'de tekrar tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Ban, tutuklu bulunduğu dosyadan tahliye olduktan bir gün sonra, , "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" soruşturması nedeniyle eski eşi Gülcan Bal, oğlu Emre Buğra Ban, ağabeyi Ünal Ban ve şoförü Ahmet Karataş'ın da aralarında olduğu dokuz kişiyle birlikte gözaltına alınmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında alınan MASAK raporları ve toplanan diğer delillere dayanılarak şüpheliler Ünsal Ban, Ünal Ban, Gülcan Ban, Emre Buğra Ban, Ahmet Karakaş, Bülent Gürkan, İsmail Erdoğan, Levent Yurdakul ve Soner Gökten'in tutuklanma talebiyle 13 Şubat 2023'te sorgu hakimliğine sevk edildiği belirtilmişti.

14 Şubat 2023'te şüpheliler Ünsal Ban, Ünal Ban, Gülcan Ban, Emre Buğra Ban ve Ahmet Karakaş'ın söz konusu suçtan sulh ceza hakimliğince tutuklandığı, diğer şüphelilerin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı ifade edilmişti. Ban, 13 ay sonra, kara para aklama suçundan yargılandığı davada tahliye edildi.