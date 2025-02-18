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Amasya'da Türk Hava Kurumu'nun 100. Yıl Dönümü Kutlandı

Amasya'da Türk Hava Kurumu'nun 100. Yıl Dönümü Kutlandı
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Amasya'nın Taşova ilçesinde, Türk Hava Kurumu'nun (THK) kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Törende THK Taşova Şube Başkanı Seyit Ali Kara, Atatürk Anıtı'na çelenk koyarak saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Amasya'nın Taşova ilçesinde Türk Hava Kurumunun (THK) kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla kutlama töreni yapıldı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, THK Taşova Şube Başkanı Seyit Ali Kara, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. Daha sonra törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

THK Taşova Şubesi Genç Kanatlar Lideri Havvagül Duran, burada yaptığı konuşmada, THK'nin 1925'te kurulduğunu söyledi.

THK'nin tarihi hakkında bilgiler veren Duran, şunları kaydetti: ???????

"Türk milletinin ve vatanının kurtarıcısı, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün direktifleri doğrultusunda 1925 tarihinde Türk Tayyare Cemiyeti adı altında kuruldu. Mustafa Kemal Paşa, 'İstikbal Göklerdedir' sözünü Türk Tayyare Cemiyeti'nin açılışında söylemiştir. Burada kastedilen şüphesiz havacılığın geleceğinden ziyade milletin geleceğiydi. Bu nedenle bu alanın devlet-millet iş birliği ile ve milli imkanlarla harekete geçirilmesi bir zorunluluk olarak görülmekteydi. Türk milletinin bağımsızlığının korunmasının ancak göklere hakimiyetten geçtiğinin farkında olan Cumhuriyetin kurucuları havalarda yalnız Türk Hava Kuvvetlerinin değil tüm gençliğin var olmasını istemişlerdir. İşte Türk Hava Kurumu bunun ilk başlangıcı olmuştur."

Kaynak: AA / Tevfik Öztürk - Güncel
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