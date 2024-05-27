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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, THK Havacılık Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti

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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, İnönü ilçesinde bulunan THK Havacılık Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti. Vali Aksoy, merkezde yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı ve yatırımı inceledi.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, İnönü Türk Hava Kurumu (THK) Havacılık Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti.

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, eşi Hülya Aksoy ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Ayşen Gürcan ile birlikte gerçekleştirildiği İnönü ilçesini ziyaretinde THK Havacılık Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti. Çeşitli incelemelerde bulunan Vali Aksoy, Eğitim Merkezi Müdürü Vedat Yılmaz ve personelden çalışmalar hakkında bilgi alırken, Eskişehir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından parke taşıyla yapılan yolu inceledi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hüseyin Aksoy Eskişehir İnönü Havacılık Yerel Politika Güncel Haberler

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