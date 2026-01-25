"Mektepli" kadın pilotlar THK Üniversitesinde yetişiyor

Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi, ileri teknoloji simülatör eğitimleri ve kapsamlı programlarıyla pilot olma hayallerinin peşinden koşan kadınları havacılık dünyası için yetiştiriyor.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 1925 yılında Türkiye'de havacılığı sevdirme misyonuyla kurulan ve Türkiye'nin ilk kadın savaş pilotu Sabiha Gökçen gibi isimleri yetiştiren THK, genç nesillere havacılık tutkusunu aşılamak amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

THK, farklı mesleklerden gelen ancak ortak tutkuları uçmak olan kadınlara verdiği eğitimlerle bu kişilerin havacılık dünyasına kazandırılması konusunda da önemli bir rol üstleniyor.

"Bu mesleğin önü açık"

THK Uçuş Akademisinde görevli uçuş öğretmeni Koray Turgut, AA muhabirine, eğitim süreci ve pilotluk mesleğinin geleceği hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Akademinin simülatör bölümünün, "uçuş eğitiminin en önemli safhası" olduğunu belirten Turgut, "Burada 35 saati simülatörden, 15 saati gerçek uçuşta olmak üzere eğitimler veriyoruz. Ayrıca havada tatbik edemediğimiz her şeyi tatbik ederek, öğrencilerimizi acil durumlara hazırlıyoruz." dedi.

Eğitimleri İngilizce ve Türkçe olarak verdiklerini dile getiren Turgut, uçuş eğitimlerinin ortalama 1,5-2 yıl sürdüğünü söyledi.

Mezun öğrencilerin ticari pilot lisansı aldıklarını anlatan Turgut, "Ticari pilot lisansı alan öğrencilerimiz hava yolu şirketlerine iş başvurusunda bulunabiliyor, business jetlerde uçabiliyor ya da uçuş öğretmenliği eğitimi alıp uçuş okullarında uçuş öğretmeni olarak görev yapabiliyor." diye konuştu.

Turgut, eğitimlerin entegre ve modüler olmak üzere ikiye ayrıldığının altını çizerek, 18-24 ay süren modüler eğitimi halihazırda bir işte çalışan ancak havacılığa gönül vermiş kişilerin tercih ettiğini belirtti.

THK Üniversitesi öğrencilerinin yer aldığı pilotaj bölümüne de değinen Turgut, şunları kaydetti:

"Burada öğrencilerin uçuş eğitimleri 4 yıl sürüyor. Bunun bir kısmı yer dersi, teorik dersler, diğer kısmında da uçuş eğitimlerini tamamlıyorlar. Özellikle pandemiden sonra havacılık ciddi anlamda gelişmeye devam ediyor. Bu mesleğin önü açık. Uzun vadede bütün hava yolu şirketleri hem destinasyonlar hem yeni yeni uçaklar satın alıyor. Dolayısıyla havacılık meraklıları, havacılığa gönül vermiş herkesi THK yerleşkesine bekliyoruz. Pilotaj eğitimine başvurmak için öğrencilerimizin iki yolları var. Biri üniversite sınavına girip üniversitenin pilotaj eğitimini kazanmaları, burslu ya da burssuz fark etmez. Diğeri de burada 1,5 ila 2 yıl süren uçuş eğitimlerine katılmak. Üniversite çağını geçmiş, üniversite sınavına girmeseler de herhangi bir hobi amaçlı olabilir, daha sonrasında ticari amaçlı olabilir pilotaj eğitimine başlayabilirler. Burası Atatürk'ün kurumu, milletin kurumu. Herkesi burada ağırlamaktan büyük memnuniyet duyarız."

"Bu mesleği yapmak insana ekstra bir gurur veriyor"

THK Üniversitesi Pilotaj Bölümü 3. sınıf öğrencisi Nesrin Kutluata da pilotluğun kendisi için çocukluk hayali olduğunu dile getirerek, bu süreçte en büyük destekçilerinin anne ve babası olduğunu söyledi.

Okuldaki eğitmenlerinin çok tecrübeli olduklarını vurgulayan Kutluata, "Teorik ve pratik eğitimin dengeli bir şekilde verilmesi bizi uçuşlara çok donanımlı hazırlıyor. Pilotluğu düşünenlere söyleyebileceğim, cesaretli olsunlar ve hayallerinin peşinden koşsunlar." dedi.

Aynı bölüm öğrencilerinden Reyyan Çiftçioğlu da pilot olmaya bir arkadaşının etkisiyle karar verdiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Üniversite sınavına hazırlanırken bir arkadaşım pilot olmak istediğini söylemişti. O an 'Ben de yapabilirim' dedim ve bu yolculuk böyle başladı. Babam benden bile daha heyecanlı ve beni sürekli motive ediyor. Pilotluk çok zorlu bir süreç, çok çalışmak ve asla pes etmemek gerekiyor. Zaman zaman 'yapamayacağım' hissi gelse de sonunda başarılıyor. Bu mesleği yapmak insana ekstra bir gurur veriyor. Mezun olduktan sonra hedefim iyi bir hava yolu şirketinde uçmak."

"Babamın meslek aşkı beni pilot olmaya itti"

THK Uçuş Akademisi öğrencilerinden Birce Güngör de eğitimini tamamlamasına az bir süre kaldığına işaret ederek, aslında mimar olduğunu fakat mezun olduktan sonra pilotluğa adım atmaya karar verdiğini anlattı.

THK'nin sunduğu avantajlara, deneyimli öğretmenlere ve teknik ekibin kalitesine dikkati çeken Güngör, "Bu nedenle THK'yi tercih ettim. Hep istediğim bir şeydi pilot olmak. Babam beni pilot olmaya teşvik etti, kendisi de mesleğini çok severek yapan bir pilot. Ondan gördüğüm bu sevgi ve meslek aşkı beni pilot olmaya itti. Hava yolu firmalarında gelebileceğim en yüksek noktaya kadar ulaşmayı amaçlıyorum. Arkadaşlarıma tavsiyem, pilotluğu istiyorlarsa kesinlikle korkmadan büyük bir hevesle yapmaları. Çünkü uçarkenki özgürlük hissi gerçekten çok güzel." dedi.

Hacettepe Üniversitesi İstatistik Bölümünden mezun olduktan sonra pilotaj eğitimine başlayan Gamze Ceylan da 18 aylık bir eğitim aldığını, çocukluk yıllarından beri pilotluğu güçlü bir kadın mesleği olarak gördüğünü söyledi.

Ceylan, "Üniversite bittikten sonra biraz daha eğitim sürecini araştırdım ve THK'nin benim için daha avantajlı olduğunu gördüm. Şu an 'İyi ki o adımı atmışım' diyorum. İyi ki başlamışım ve iyi ki bu havada bu duyguyu tatmışım." ifadelerini kullandı.

Babasının kendisine çok destek olduğunu anlatan Ceylan, "Hacettepe İstatistik Bölümünü bitirdikten sonra iş arayışındayken kendisi benim yerime uçuş okullarını araştırmış. Sonra 'Gamze bak böyle böyle seçeneklerin var, hangisini istersen' diye yöneltince benim aklımda zaten daha da kesinleşti. Hedefim bir hava yolunda geniş gövdeli uçak uçurmak. Arkadaşlarıma tavsiyem cesur olmaları ve istedikleri mesleğe dair ilk adımı atmaları." değerlendirmesinde bulundu.