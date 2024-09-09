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Eskişehir'de Uluslararası 2 Metre Model Planör Şampiyonası düzenlendi

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Eskişehir'de Türk Hava Kurumu (THK), Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF) ve Eskişehir Havacılık Spor Kulübü (ESHAVK) ortaklığında 'Uluslararası 2 Metre Model Planör Şampiyonası' düzenlendi. Motorsuz planörlerin yarıştığı F3L yarışında, 'THK Model Uçak' birinci oldu.

ESKİŞEHİR'de Türk Hava Kurumu (THK), Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF) ve Eskişehir Havacılık Spor Kulübü (ESHAVK) ortaklığında 'Uluslararası 2 Metre Model Planör Şampiyonası' düzenlendi. Motorsuz planörlerin yarıştığı F3L yarışında, 'THK Model Uçak' birinci oldu.

Eskişehir'in İnönü ilçesinde bulunan Türkkuşu İnönü Havacılık Eğitim Merkezi'nde 'Uluslararası 2 Metre Model Planör Şampiyonası' düzenlendi. 4 farklı ülkeden toplam 27 sporcunun katıldığı şampiyonada, toplam 9 takım mücadele etti. 7-8 Eylül tarihlerinde düzenlenen şampiyonada sporcular, bireysel ve takım olarak dereceye girebilmek için kıyasıya rekabet etti. Şampiyonada bireysel kategoride Resul Asabükü birinci, Emre Sağlık ikinci, İlker Nahıncı ise üçüncü oldu. 8 Eylül Pazar günü gerçekleşen final uçuşunda yarışan 9 takımın rekabetinde, birinci sırada 'THK Model Uçak' ekibi yer alırken, ikinciliği 'Team Magic', üçüncülüğü ise 'ESHAVK 2' takımı elde etti. Yarışların ardından THK Model Uçak Müdürü Mehmet Arslan tarafından dereceye giren sporculara ve takımlara ödülleri takdim edildi.

Haber-Kamera-Sarp DEMİRHAN/ESKİŞEHİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Havacılık Eskişehir Türkiye Güncel Spor

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