THK Sinop Şubesi ve Halk Eğitimi Merkezi iş birliğiyle Ata Planör Model Uçak Kursu açıldı

Türk Hava Kurumu (THK) Sinop Şubesi ve Sinop Şehit Şakir Elkovan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü iş birliğinde yaz tatilini verimli geçirmek isteyen lise öğrencileri için "Ata Planör Model Uçak Kursu" açıldı.

Kursa havacılığa ilgi duyan 16 öğrenci katıldı. Kursta öğrenciler, havacılığın temel prensiplerini uygulamalı olarak öğrenme fırsatı buluyor. Öğrenciler THK tarafından gönderilen parçaları birleştirerek model uçağı tamamlamaya çalışıyor. Öğrenciler aerodinamik, denge ve uçuş teknikleri gibi konularda eğitim de veriliyor. Kurs 35 günde tamamlanacak, talep olması halinde tekrar açılması planlanıyor.

THK Sinop Sinop Şube Başkanı Atilla Tezin, kursların 38 saat sürdüğünü belirterek, "Eğitmenimiz Elif Sivri'nin verdiği 38 saatlik Türk Hava Kurumu Ata Model Uçak Kursu, şubemizdeki havacılık eğitim merkezinde 16 öğrenci ile yapılmaktadır. Uzun bir süreden sonra Sinop'ta açılmasına destek veren Halk Eğitim Müdürümüze ve eğitmenimiz Elif Sivri'ye teşekkür ederiz. Kurslarımız talepler doğrultusunda devam edecektir" dedi. - SİNOP