Edirne'de Türk Hava Kurumunun 101. yılı kutlandı

Edirne'de Türk Hava Kurumunun 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı'ndaki program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Türk Hava Kurumu Edirne Şube Başkanı Avukat Coşkun Molla, konuşmasında Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve hava şehitlerini andı.

Cumhuriyetle birlikte kurulan ilk sivil toplum kuruluşlarından biri olan Türk Hava Kurumunun Atatürk'ün idealleri doğrultusunda görevini sürdürdüğünü belirten Molla, "İstikbal göklerdedir anlayışıyla başlayan bu yolculuğu gençlerimize aktarmak, ülkemizin güvenliği ve geleceği açısından büyük önem taşımaktadır." dedi.

Molla, Edirne'de Balkan Savaşları döneminde kullanılan tarihi Balon Binası'nın havacılık müzesine dönüştürülmesine yönelik gelişmeleri memnuniyetle karşıladıklarını, Demirhanlı Havaalanı'nın da sivil ve sportif havacılık faaliyetlerine açılmasının beklendiğini kaydetti.