Haberler

Edirne'de Türk Hava Kurumunun 101. yılı kutlandı

Edirne'de Türk Hava Kurumunun 101. yılı kutlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne'de Türk Hava Kurumunun 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Edirne'de Türk Hava Kurumunun 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı'ndaki program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Türk Hava Kurumu Edirne Şube Başkanı Avukat Coşkun Molla, konuşmasında Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve hava şehitlerini andı.

Cumhuriyetle birlikte kurulan ilk sivil toplum kuruluşlarından biri olan Türk Hava Kurumunun Atatürk'ün idealleri doğrultusunda görevini sürdürdüğünü belirten Molla, "İstikbal göklerdedir anlayışıyla başlayan bu yolculuğu gençlerimize aktarmak, ülkemizin güvenliği ve geleceği açısından büyük önem taşımaktadır." dedi.

Molla, Edirne'de Balkan Savaşları döneminde kullanılan tarihi Balon Binası'nın havacılık müzesine dönüştürülmesine yönelik gelişmeleri memnuniyetle karşıladıklarını, Demirhanlı Havaalanı'nın da sivil ve sportif havacılık faaliyetlerine açılmasının beklendiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Semay Ezgi Özçetin - Güncel
Feti Yıldız'dan 'Umut hakkı' açıklaması: Ortak raporda içerik olarak mutlaka olacak

Öcalan'a umut hakkıyla ilgili MHP'den çok kritik mesaj
İran'dan Türkiye'ye dikkat çeken teklif: Biz hazırız

İran'dan Türkiye'ye dikkat çeken teklif: Biz buna hazırız
Tartışma yaratan görüntüler! Herkes Ancelotti'yi konuşuyor

Tartışma yaratan görüntüler! Bütün dünya onu konuşuyor
Boşanma aşamasındaki eşini defalarca bıçaklayıp, sonra babasını aramış

Kayseri'de vahşet! Önce katletti sonra "Kızını kestim, gel al" dedi
Arda Kural sevgilisiyle paylaştığı fotoğrafta son haliyle dikkat çekti

Yerli Leonardo Dicaprio'nun yeni halini görünce inanamayacaksınız
Türkiye'de yaşayan Ukraynalı kadını şaşırtan olay: Şaka sandım, hala şoktayım

Türkiye'de yaşayan Ukraynalı kadını şaşırtan olay
Tartışma yaratan görüntüler! Herkes Ancelotti'yi konuşuyor

Tartışma yaratan görüntüler! Bütün dünya onu konuşuyor
İran istihbaratı duyurdu! Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar

Gizli anlaşma ifşa oldu! Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar
Amatör maçta büyük skandal! Hakeme bisiklet atıp bayılttılar

En sonunda bunu da gördük! Hakeme bisiklet attıp bayılttılar