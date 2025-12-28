Ankara'da 90. Büyük Atatürk Koşusu yapıldı

Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 106. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen 90. Büyük Atatürk Koşusu'nu kadınlarda Dilek Öztürk, erkeklerde Diyar Ergüven kazandı.

Dikmen Keklik Pınarı'nda saat 11.00'de başlayan 10 kilometrelik koşu, Eski Ankara Garı'nda sona erdi.

Yarışın startını Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ verdi.

Çeşitli yaş kategorilerinde yapılan ve 2 bin 50 kişinin katıldığı koşuyu kadınlarda Dilek Öztürk, 35.08'lik derecesiyle birinci bitirdi. İkinci 35.57'lik zamanıyla Fatma Arık, üçüncü ise 36.08'lik derecesiyle Berfin Kara oldu.

Erkeklerde birinciliği Diyar Ergüven elde etti. Ergüven, finiş çizgisini 29.24'lük zamanıyla geçti. Ali Kaya 29.46 ile koşuyu ikinci, Murat Emektar 29.54 ile üçüncü sırada bitirdi.

Anadolu Ajansı Spor Kulübü sporcuları da yarıştı

Anadolu Ajansı Spor Kulübü (AASK) adına Anadolu Ajansı (AA) Genel Yayın Yönetmeni ve Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Özhan, Spor Haberleri Direktörü Cuma Kaan Elbir, AASK Atletizm Branş Sorumlusu ve sporcusu Hüseyin Kul, AASK sporcuları Seyfullah Altuntaş, Tanju Özkaya ve Hümeyra Ayaz katıldı.

Hüseyin Kul, 38.36'lık derecesiyle genel kategoride 70'inci, 35-39 yaş kategorisinde ise 8. oldu. Yusuf Özhan, 48 dakika 38 saniyede yarışı bitirdi. Cuma Kaan Elbir de 57 dakika 15 saniye ile yarıştı.

Tanju Özkaya 58 dakika 24 saniye, Seyfullah Altuntaş 1 saat 2 dakika 41 saniye, Hümeyra Ayaz ise 1 saat 14 dakika 42 saniyede finiş çizgisini geçti.

Spor Haberleri Direktörü Cuma Kaan Elbir, yaptığı açıklamada, Anadolu Ajansı ekibi olarak 90. Büyük Atatürk Koşusu'na katılmaktan büyük mutluluk duyduklarını olduklarını söyledi.

Anadolu Ajansı Spor Kulübünü (AASK) 6 kişiyle temsil ettiklerini aktaran Elbir, "Eksi 2 derecelik çok soğuk bir havada koştuk. Yaklaşık 10 kilometrelik bir parkur. Dikmenden başladık, ciddi bir eğim vardı. Kazasız belasız bir şekilde tamamladığımız için çok mutluyuz. AASK olarak çalışmalarımızı birçok branşta lisanslı olarak sürdürüyoruz. Bir tanesi de atletizm. Koşu takımımızla birlikte birçok lokasyonda koşulara katılım sağlıyoruz, sağlamaya çalışıyoruz. Hem Anadolu Ajansının sporla iç içe geçmesi adına hem de fiziki olarak sporda yer alması adına katıldık. Anadolu Ajansı markamızın logosu ve flamasını da bu yarışlarda dalgalandırmayı istedik." ifadelerini kullandı.

Yarışta dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları, Türk Hava Kurumu (THK) Müze ve Paraşüt Kulesi'nde düzenlenen törenle takdim edildi.