Yurt dışına kaçan Ünsal Ban için yakalama kararı! Kırmızı bülten talebi

Bazı şirketlerin sermaye artırımına ilişkin olarak rüşvet iddialarıyla gündeme gelen ve yargılandığı 4 davanın 3'ünde hakkında yurt dışı yasağı bulunan Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi'nin eski Rektörü Ünsal Ban, ülke dışına kaçtı.

GAYRİMENKUL ALARAK YUNANİSTAN'DAN OTURUM İZNİ VE PASAPORT ÇIKARTMIŞ

T24'ün aktardığına göre; Ban, Yunan pasaportu çıkardı ve "Golden Visa" uygulaması ile bu ülkede oturum izni aldı. Ban'ın Yunan pasaportunu 2022 yılında çıkarttığı görüldü. Öncesinde gayrimenkul alarak Yunanistan'da oturum izni sağlayan "Golden Visa" kartı çıkarttığı öğrenilen Ban'ın bu kart ile pasaport çıkaramaması nedeniyle bu evrakının gerçek olup olmadığı bilinmiyor. Ban'ın pasaport almaya hak kazanabilmesi için Yunanistan vatandaşı olması gerekiyor.

BAŞSAVCILIKTAN YAKALAMA KARARI

NOW Haber'den Alican Uludağ'ın haberine göre; Ban hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yakalama kararı çıkartıldı. Başsavcılığın kırmızı bülten çalışması içerisinde olduğu da öğrenildi.

ÜNSAL BAN KİMDİR?

30 Nisan 2025 tarihinde de Borsa İstanbul'da manipülatif hareketler yaptığı iddia edilen 15 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Ünsal Ban ise 29 Ağustos 2022'de "kişisel verileri organize suç örgütü lideri ile paylaşma", "tehdit" ve "şantaj" suçlamalarıyla gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

Ban, 'konutu terk etmeme' şeklindeki adli kontrol şartıyla 2 Eylül 2022'de serbest bırakılmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, karara itiraz etmesinin ardından, Ban yeniden gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen Ban, 3 Eylül 2022'de tekrar tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Ban, tutuklu bulunduğu dosyadan tahliye olduktan bir gün sonra, 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' soruşturması nedeniyle eski eşi Gülcan Bal, oğlu Emre Buğra Ban, ağabeyi Ünal Ban ve şoförü Ahmet Karataş'ın da aralarında olduğu 9 kişiyle birlikte gözaltına alınmıştı.

14 Şubat 2023'te şüpheliler Ünsal Ban, Ünal Ban, Gülcan Ban, Emre Buğra Ban ve Ahmet Karakaş'ın söz konusu suçtan sulh ceza hakimliğince tutuklandığı, diğer şüphelilerin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı ifade edilmişti. Ban, 13 ay sonra 'kara para aklama' suçundan yargılandığı davada tahliye edildi.