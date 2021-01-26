SEDA SAYAN HABERLERİ

Seda Sayan
Doğum Yeri İstanbul / Türkiye
Doğum Tarihi 30.12.1961 - ...
Seda Sayan Kimdir ?
30 Aralık 1961'de İstanbul'da doğdu. Gerçek adı Aysel Gürsaçer olan sanatçı, müzik dünyasındaki çıkışını 1980'li yıllarda yaptı. "Ah Geceler", "Bebeğim", "Ben Sana Demedim mi", "Sensizliğe Yanarım" ve "Var mısın" gibi parçalarla çıkış yaptı. Uzun bir süredir televizyonların sabah kuşağında kadın programı yapmakta olan sanatçı birçok dizide oyuncu olarak yer aldı.Biyografinin devamı için tıklayın
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