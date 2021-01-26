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SEDA SAYAN HABERLERİ

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Seda Sayan

Seda Sayan

Doğum Yeri İstanbul / Türkiye
Doğum Tarihi 30.12.1961 - ...

Seda Sayan Kimdir ?

30 Aralık 1961'de İstanbul'da doğdu. Gerçek adı Aysel Gürsaçer olan sanatçı, müzik dünyasındaki çıkışını 1980'li yıllarda yaptı. "Ah Geceler", "Bebeğim", "Ben Sana Demedim mi", "Sensizliğe Yanarım" ve "Var mısın" gibi parçalarla çıkış yaptı. Uzun bir süredir televizyonların sabah kuşağında kadın programı yapmakta olan sanatçı birçok dizide oyuncu olarak yer aldı.
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Seda Sayan: Çılgın Sayısal Loto'da ikramiye 102 milyon TL'yi aştıSeda Sayan - Bugün
Çılgın Sayısal Loto'da ikramiye 102 milyon TL'yi aştı
Seda Sayan: 13'ünde kanuncu, 15'inde baba, 33'ünde dede oldu... Ortadoğu ona bayılıyorSeda Sayan - 23.01.2021
13'ünde kanuncu, 15'inde baba, 33'ünde dede oldu... Ortadoğu ona bayılıyor
Seda Sayan: Seda Sayan'dan Oğulcan Engin ve Ezgi Eyüboğlu'na onay emojisiSeda Sayan - 16.01.2021
Seda Sayan'dan Oğulcan Engin ve Ezgi Eyüboğlu'na onay emojisi
Seda Sayan: Ezgi Eyüboğlu'nun annesini görenler şaşkınlık yaşadıSeda Sayan - 12.01.2021
Ezgi Eyüboğlu'nun annesini görenler şaşkınlık yaşadı
Seda Sayan: Erol Köse'den Gonca Vuslateri'ye yanıt: Senin zekana yakıştıramadımSeda Sayan - 12.01.2021
Erol Köse'den Gonca Vuslateri'ye yanıt: Senin zekana yakıştıramadım
Seda Sayan: Gülben Ergen, Seda Sayan'a misafirliğe gitti!Seda Sayan - 07.01.2021
Gülben Ergen, Seda Sayan'a misafirliğe gitti!
Seda Sayan: Seda Sayan: Evlilik defterini kapadım!Seda Sayan - 07.01.2021
Seda Sayan: Evlilik defterini kapadım!
Seda Sayan: Seda Sayan'ın öfkelendiği olay!Seda Sayan - 05.01.2021
Seda Sayan'ın öfkelendiği olay!
Seda Sayan: Arif Susam yıllar önce yaşadıklarını anlattı: Kocamızı yoldan çıkarmak mı istiyorsun!Seda Sayan - 05.01.2021
Arif Susam yıllar önce yaşadıklarını anlattı: Kocamızı yoldan çıkarmak mı istiyorsun!
Seda Sayan: Gelinim Mutfakta programını Seda Sayan sunacakSeda Sayan - 04.01.2021
Gelinim Mutfakta programını Seda Sayan sunacak
Seda Sayan: Şafak Sezer'in Bülent Ersoy'la ilgili sorusu programa damga vurdu: En başından beri mi?Seda Sayan - 01.01.2021
Şafak Sezer'in Bülent Ersoy'la ilgili sorusu programa damga vurdu: En başından beri mi?
Seda Sayan: Ahmet Kaya şarkısı söyleyen Seda Sayan, sosyal medyada eleştiri bombardımanına tutulduSeda Sayan - 01.01.2021
Ahmet Kaya şarkısı söyleyen Seda Sayan, sosyal medyada eleştiri bombardımanına tutuldu
Seda Sayan: Merakla beklenen O Ses Türkiye yılbaşı özel programında sahne alacak ünlü isimler netleştiSeda Sayan - 29.12.2020
Merakla beklenen O Ses Türkiye yılbaşı özel programında sahne alacak ünlü isimler netleşti
Seda Sayan: İbo Show'un 'yılbaşı özel' konukları belli oldu! Efsane bir yayın seyircileri bekliyorSeda Sayan - 27.12.2020
İbo Show'un 'yılbaşı özel' konukları belli oldu! Efsane bir yayın seyircileri bekliyor
Seda Sayan: Seda Sayan, Gelinim Mutfakta'yı sunacakSeda Sayan - 25.12.2020
Seda Sayan, Gelinim Mutfakta'yı sunacak
Seda Sayan - 23.12.2020
22 Aralık 2020 Haberleri
22 Aralık 2020 Manşet Haberleri.
Seda Sayan: Onur Büyüktopçu'ya ikinci Seda Sayan darbesiSeda Sayan - 23.12.2020
Onur Büyüktopçu'ya ikinci Seda Sayan darbesi
Seda Sayan: Seda Sayan yeni yılda yeni kanalıyla seyircilerin karşısına çıkıyorSeda Sayan - 22.12.2020
Seda Sayan yeni yılda yeni kanalıyla seyircilerin karşısına çıkıyor
Seda Sayan: O Ses Türkiye uzun bir aradan sonra yılbaşında ekrana gelecekSeda Sayan - 19.12.2020
O Ses Türkiye uzun bir aradan sonra yılbaşında ekrana gelecek
Seda Sayan: Gülşah Saraçoğlu'ndan bomba itiraf: Yüz nakli yaptırdım!Seda Sayan - 14.12.2020
Gülşah Saraçoğlu'ndan bomba itiraf: Yüz nakli yaptırdım!
Seda Sayan: Yakın arkadaşının ölümüyle yıkılan Acun Ilıcalı'dan duygusal paylaşımSeda Sayan - 10.12.2020
Yakın arkadaşının ölümüyle yıkılan Acun Ilıcalı'dan duygusal paylaşım
Seda Sayan: Mustafa Sandal: Bizim de güzellik sırlarımız varSeda Sayan - 09.12.2020
Mustafa Sandal: Bizim de güzellik sırlarımız var
Seda Sayan: Oyuncu Tamer Karadağlı'nın 25 yıl önce yazdığı Osmanlıca asker mektubuna ünlülerden beğeni yağdıSeda Sayan - 07.12.2020
Oyuncu Tamer Karadağlı'nın 25 yıl önce yazdığı Osmanlıca asker mektubuna ünlülerden beğeni yağdı
Seda Sayan: Şarkıcı Merve Özbey'in babası hayatını kaybettiSeda Sayan - 02.12.2020
Şarkıcı Merve Özbey'in babası hayatını kaybetti
Seda Sayan: Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, koronavirüse yakalandıSeda Sayan - 27.11.2020
Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin, koronavirüse yakalandı
Seda Sayan: Ünlü türkücü Onur Şan, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine katılıyorSeda Sayan - 16.11.2020
Ünlü türkücü Onur Şan, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine katılıyor
Seda Sayan: Seda Sayan ve Erol Köse barıştıSeda Sayan - 12.11.2020
Seda Sayan ve Erol Köse barıştı
Seda Sayan: Gaziantep'in en renkli nohutçusuSeda Sayan - 08.11.2020
Gaziantep'in en renkli nohutçusu
Seda Sayan: Çekya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması - PRAGSeda Sayan - 29.10.2020
Çekya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması - PRAG
Seda Sayan - 23.10.2020
22 Ekim 2020 Haberleri
22 Ekim 2020 Manşet Haberleri.
Seda Sayan: Seda Sayan, yeni işiyle seyircilerin karşısına çıkıyorSeda Sayan - 22.10.2020
Seda Sayan, yeni işiyle seyircilerin karşısına çıkıyor
Seda Sayan - 22.10.2020
21 Ekim 2020 Haberleri
21 Ekim 2020 Manşet Haberleri.
Seda Sayan: Giydiği çorap nedeniyle eleştirildikten sonra reklam teklifi bekleyen Seda Sayan'ın başına talih kuşu konduSeda Sayan - 21.10.2020
Giydiği çorap nedeniyle eleştirildikten sonra reklam teklifi bekleyen Seda Sayan'ın başına talih kuşu kondu
Seda Sayan: Seda Sayan'ın yeni yüzüyle ilk sahnesiSeda Sayan - 20.10.2020
Seda Sayan'ın yeni yüzüyle ilk sahnesi
Seda Sayan: Seda Sayan: Yüzüm nasıl olmuş?Seda Sayan - 19.10.2020
Seda Sayan: Yüzüm nasıl olmuş?
Seda Sayan: Ezgi Eyüboğlu ve sevgilisi Oğulcan Engin gecelerde!Seda Sayan - 18.10.2020
Ezgi Eyüboğlu ve sevgilisi Oğulcan Engin gecelerde!
Seda Sayan: Seda Sayan'dan 12 yıl hapse çarptırılan Kadir Şeker paylaşımı: Seni koruyamadıkSeda Sayan - 14.10.2020
Seda Sayan'dan 12 yıl hapse çarptırılan Kadir Şeker paylaşımı: Seni koruyamadık
Seda Sayan - 11.10.2020
10 Ekim 2020 Haberleri
10 Ekim 2020 Manşet Haberleri.
Seda Sayan: Yaptırdığı estetikle olay olan Seda Sayan, stilini de değiştirdi! İşte yeni haliSeda Sayan - 10.10.2020
Yaptırdığı estetikle olay olan Seda Sayan, stilini de değiştirdi! İşte yeni hali
Seda Sayan: Muazzez Ersoy: Lafım Seda Sayan'a değilSeda Sayan - 09.10.2020
Muazzez Ersoy: Lafım Seda Sayan'a değil
Seda Sayan: Seda Sayan'dan kendisine 'Edepsiz' diyen erkek takipçisine küfürlü cevapSeda Sayan - 08.10.2020
Seda Sayan'dan kendisine "Edepsiz" diyen erkek takipçisine küfürlü cevap
Seda Sayan: Seda Sayan estetik yaptırdı! Yeni hali yakışıklı fenomenlere benzetildiSeda Sayan - 05.10.2020
Seda Sayan estetik yaptırdı! Yeni hali yakışıklı fenomenlere benzetildi
Seda Sayan: Seda Sayan'ın yaptırdığı 'Fransız Askısı' nedir?Seda Sayan - 29.09.2020
Seda Sayan'ın yaptırdığı 'Fransız Askısı' nedir?
Seda Sayan: Seda Sayan yüzünü gerdirdiği anları takipçileriyle paylaştıSeda Sayan - 29.09.2020
Seda Sayan yüzünü gerdirdiği anları takipçileriyle paylaştı
Seda Sayan: Ezgi Eyüboğlu'ndan Oğulcan açıklamasıSeda Sayan - 25.09.2020
Ezgi Eyüboğlu'ndan Oğulcan açıklaması
Seda Sayan: Seda Sayan teknede yaşıyorSeda Sayan - 20.09.2020
Seda Sayan teknede yaşıyor
Seda Sayan: Demet Akalın, estetiksiz halini ilk kez sosyal medya hesabından paylaştıSeda Sayan - 16.09.2020
Demet Akalın, estetiksiz halini ilk kez sosyal medya hesabından paylaştı
Seda Sayan: Gülşah Saraçoğlu, Doya Doya Moda'nın çekimlerinde yere kapaklandıSeda Sayan - 15.09.2020
Gülşah Saraçoğlu, Doya Doya Moda'nın çekimlerinde yere kapaklandı
Seda Sayan: Demet Akalın'ın 6 yaşındaki kızının üzerine cam düştüSeda Sayan - 12.09.2020
Demet Akalın'ın 6 yaşındaki kızının üzerine cam düştü
Seda Sayan: Seda Sayan'dan vokalistine destekSeda Sayan - 10.09.2020
Seda Sayan'dan vokalistine destek
Seda Sayan: İddialı olduğu oyunu kaybeden Faik Öztürk, yenilginin acısını tavladan çıkarttıSeda Sayan - 09.09.2020
İddialı olduğu oyunu kaybeden Faik Öztürk, yenilginin acısını tavladan çıkarttı
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Şu an buradasınız: Seda Sayan Haberleri | Seda Sayan Kimdir - Haberler - Seda Sayan haberleri en güncel gelişmeler ve son dakika haberler. Seda Sayan kimdir, hayatı ve biyografisi. Çılgın Sayısal Loto'da ikramiye 102 milyon TL'yi aştı.
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.1.2021 19:05:37. #1.14#
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