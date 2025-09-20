Seda Sayan'ın gençlik iksiri ortaya çıktı: Meğer sırrı buymuş!

Seda Sayan ile Her Şey Masada programına bu hafta oyuncu Enis Arıkan konuk oldu. Arıkan, katıldığı programda beslenme alışkanlıklarından söz ederek izleyenleri güldürdü. Arıkan, "Evimin arka sokağında spora yazıldım. Bir yıldır ilk defa düzenli bir şekilde gidiyorum. Kardiyo falan yapıyorum, hocayla çalışıyorum. Ama yemeğe o kadar düşkünüm ki bir haftada 5 kilo alabiliyorum. Sinirimi çok bozuyor" dedi.

Seda Sayan ise bu sözlerin üzerine kendi günlük beslenme rutinini paylaştı. Sabahları bir çay kaşığı çörek otu yağı, ananas sirkeli su ve sade kahve içtiğini anlatan ünlü şarkıcı, programa gelmeden önce de yalnızca iki tuzlu kurabiye yediğini söyledi. Bunun üzerine Enis Arıkan, "Bunlar yemek değil" diyerek itiraz etti.

Sayan, yeme alışkanlıklarını anlatmaya devam ederek, "Biz pilav yiyeceğimiz zaman yanına bir şey yemiyoruz. Diyelim ki patlıcan yemeği yaptın, yanına pilav yeme be kardeşim" ifadelerini kullandı. Arıkan ise büyük şaşkınlıkla, "Pilavsız patlıcan mı olur bacım?" ifadelerini kullandı.

Programdaki samimi sohbet kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, birçok kullanıcı " Seda Sayan'ın yemek listesi rejim değil açlık!" yorumunu yaptı. Kimileri ise Arıkan'ın sözlerini destekleyerek, "Gerçekten bunlar yemek değil" diyerek eğlenceli diyaloga katıldı.

"GENÇLİK İKSİRİNİ PAYLAŞMIŞ"

Kimi kullanıcılar, "Seda Sayan resmen gençlik iksirini paylaşmış, demek ki yıllara meydan okumasının sırrı buymuş" diyerek övgüde bulunurken, bazıları ise "Bu kadar az yemek sağlıklı değil, bu liste açlıktan farksız" yorumları yaptı. Özellikle Sayan'ın "tatlı-tuzluyu asla karıştırmam" sözleri takipçileri arasında tartışma yaratırken, birçok hayranı bu disiplini "formda kalmanın en net kanıtı" olarak değerlendirdi. Bir yandan esprili paylaşımlar da dikkat çekti. Kullanıcılar Arıkan'ın "Bunlar yemek değil" çıkışına atıfta bulunarak, "Hepimiz Enis Arıkan'ız, biz de kahvaltıyı kurabiyeyle geçiştiremeyiz" şeklinde yorumlar yaptı.