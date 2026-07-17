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Seda Sayan'ın evli kadınlara yaptığı uyarı infial yarattı

Seda Sayan'ın evli kadınlara yaptığı uyarı infial yarattı
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Ünlü şarkıcı Seda Sayan, "Evliysen kocanın bekar arkadaşını eve sokmayacaksın, gelen eşiyle gelsin" diyerek yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Sayan’ın ilişkilerdeki kırmızı çizgilerini ortaya koyduğu bu radikal kural, sosyal medya kullanıcılarını "fazla katı" ve "son derece haklı" diyerek ikiye böldü.

  • Seda Sayan, katıldığı bir YouTube programında evli kadınların kocalarının bekar arkadaşlarını eve sokmaması gerektiğini söyledi.
  • Sayan'ın sözleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve kullanıcılar arasında fikir ayrılığına yol açtı.

Ünlü şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, katıldığı bir YouTube programında evlilik kurumuna ve ikili ilişkilere dair ezber bozan açıklamalarda bulundu. Evliliklerde sınırların çok net çizilmesi gerektiğini savunan Sayan'ın, "Evliysen kocanın bekar arkadaşını eve sokmayacaksın" sözleri sosyal medyada adeta deprem etkisi yarattı.

MİSAFİR KONUSUNDA KIRMIZI ÇİZGİSİ VAR

Konuk olduğu dijital yayında evliliklerdeki sınır yönetimini ve kendi ev hayatındaki kuralları anlatan Seda Sayan, özellikle eve kabul edilecek misafirler konusunda radikal bir kırmızı çizgisi olduğunu açıkladı.

Seda Sayan ve eşi Çağlar Ökten 

"GELEN EŞİYLE GELSİN"

İlişkilerde mesafenin önemine dikkat çeken ünlü sunucu, tartışmaların fitilini ateşleyen şu ifadeleri kullandı: "Evliysen kocanın bekar arkadaşını eve sokmayacaksın. Gelen eşiyle gelsin."

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Seda Sayan'ın evlilikte arkadaşlık sınırlarına dair koyduğu bu kural, kısa sürede sosyal medya platformlarında en çok paylaşılan ve tartışılan başlık haline geldi. Sayan'ın çıkışı kullanıcılar arasında büyük bir fikir ayrılığına yol açtı:

  • Sayan'ı destekleyenler: Evlilik birliğinin korunması için bu tür sınırların gerekli olduğunu, her iki tarafın da arkadaşlık ilişkilerinde evliliğe uygun mesafeler koyması gerektiğini savundu.
  • Sayan'a karşı çıkanlar: Bu yaklaşımı çağ dışı, fazla kuşkucu ve gereksiz derecede katı bularak, evliliğin karşılıklı güven üzerine kurulması gerektiğini dile getirdi.
Kaynak: Haberler.com
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