Seda Sayan programı neden bıraktı, Sabahın Sultanı Seda Sayan neden yok, ne zaman başlıyor?

Star Tv ekranlarında yayınlanan Seda Sayan programı bugün ekranlara gelmedi. Sabahın Sultanı Seda Sayan'ın programı yerine, Songül Karlı ve Uğur Arslan'ın sunduğu "Sana Değer" programı yayınlanıyor. Sabahın Sultanı Seda Sayan neden yok, ne zaman başlıyor? Seda Sayan programı neden bıraktı?

SABAHIN SULTANI SEDA SAYAN NEDEN YOK, NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Seda Sayan Sabahın Sultanı ekranlarda yer almazken yayın akışında Sana Değer yer aldı. Songül Karlı ve Uğur Arslan'ın sunumu ile ekranlara gelen Sana Değer programında Seda Sayan Sabahın Sultanı formatı yayınlanıyor.

Bu nedenle Sabahın Sultanı Seda Sayan programının sona erdiği yorumları yapıldı. Ancak konu ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Programın takipçileri sevilen formatın sona ermiş olabileceğini düşünüyor.

Seda Sayan

Bu hafta Star TV'de Seda Sayan'ın programının yerini "Sana Değer" adlı program alarak ekranlara geldi. Gelişmelerle ilgili detaylar ve resmi açıklamalar haberimizde yer alacak.