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Seda Sayan’dan dudak uçuklatan reklam anlaşması! 4 markadan 200 milyon TL

Seda Sayan’dan dudak uçuklatan reklam anlaşması! 4 markadan 200 milyon TL
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Ekranların ve sahnelerin üslü ismi Seda Sayan, ticari iş birlikleriyle bir kez daha gündemin üst sıralarına yerleşti. Sanatçının, her biri 50 milyon TL değerinde 4 ayrı reklam anlaşmasına imza atarak toplamda 200 milyon TL'lik rekor bir gelire ulaştığı öne sürüldü.

Sahnelerin ve ekranların sevilen ismi Seda Sayan’ın, 4 farklı markayla yıllık reklam sözleşmesi imzaladığı öne sürüldü. Her bir marka ile 50 milyon TL değerinde el sıkışan ünlü sanatçının, bu iş birliklerinden toplamda 200 milyon TL gelir elde edeceği iddia edildi.

İLK REKLAM FİLMİ YAYINLANDI

Anlaşma kapsamında kamera karşısına geçen Sayan'ın yer aldığı ilk kampanya, dijital eğitim platformu ÜçDörtBeş All Star için çekilen reklam filmi oldu. Yayına giren bu çalışmanın ardından, ünlü ismin anlaştığı diğer üç markaya ait tanıtım filmlerinin de önümüzdeki günlerde izleyiciyle buluşacağı kaydedildi.

ROTAYI DİJİTAL PROJELERE ÇEVİRDİ

Son dönemde YouTube platformunda yayınlanan “Bacıların Bacısı” programıyla dikkat çeken Seda Sayan’ın, çalışmalarında dijital mecralara ağırlık verdiği belirtildi. Yeni bir dijital format hazırlığında olduğu ifade edilen sanatçının, bu süreçte kendisine gelen bazı televizyon projelerini ise beklemeye aldığı öne sürüldü.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıErener:

mehmet şimşek vergi alıyormu bundan

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Haber YorumlarıAKREP KRAL KRAL:

nasıl bu kadar pürüzsüz bu seda

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Haber Yorumlarıjbsxdyxxxc:

Bu kadına 200 milyon para verilir mi aklınızı mı kaçırdınız siz yuh yani

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