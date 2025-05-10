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Seda Sayan eşini nasıl evliliğe ikna etti? Şaşırtan itiraf geldi!

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Ünlü sanatçı Seda Sayan, kendisinden 25 yaş küçük eşi Çağlar Ökten'i evliliğe nasıl ikna ettiğini ilk kez açıkladı. Sayan'ın "Benim zamanımı alma, beni al dedim" sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, 2022 yılında kendisinden 25 yaş küçük müzisyen Çağlar Ökten'le dünya evine girmiş ve magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Sık sık yaş farkı nedeniyle eleştirilere maruz kalan ünlü sanatçı, evliliğiyle ilgili şaşırtan bir itirafta bulundu.

SEDA SAYAN VE ÇAĞLAR ÖKTEN ARASINDAKİ YAŞ FARKI BİR DÖNEM ÇOK KONUŞULMUŞTU

62 yaşındaki Seda Sayan, geçmişte altı kez evlilik yaptıktan sonra yedinci evliliğini kendisinden genç Çağlar Ökten'le gerçekleştirmişti. Evliliklerinde mutluluğu yakalayan çift, aralarındaki yaş farkı nedeniyle zaman zaman sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi oluyor fakat ikili bunu sorun yapmıyor.

Seda Sayan eşini nasıl evliliğe ikna etti? Şaşırtan itiraf geldi!

SEDA SAYAN'DAN EVLİLİK İTİRAFI

Katıldığı bir programda özel hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan Sayan, Çağlar Ökten'i evlenmeye nasıl ikna ettiğini ilk kez anlattı. Ünlü sanatçı, "Çağlar'ın aklında evlilik yoktu. Ona net bir şekilde söyledim: 'Olmaz öyle, benimle evleneceksin. Yoksa yok. Benim zamanımı alma, beni al.' dedim" şeklinde konuştu.

Güzelliğini korumak için yaptırdığı estetik müdahalelerle sık sık gündeme gelen ve genç görünümüyle dikkat çeken Seda Sayan'ın bu evlilik açıklaması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Seda Sayan eşini nasıl evliliğe ikna etti? Şaşırtan itiraf geldi!
Haberler.com / Fadıl Aslan - Magazin
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıVodafone KARDELEN:

bu vatandaş kac nolu eş 25 ? 30 ? 40 ?

Yorum Beğen4
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Haber Yorumlarıenginkaya7:

Bu kadın zaten hergün evleniyor , Sasiracagimiz bir yanimi kaldi acaba ?

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Haber Yorumlarıİlhan Özberk:

para desene

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