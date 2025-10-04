Hadise sahnede sınırları zorladı

Son dönemde cesur sahne kıyafetleri ve iddialı danslarıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Hadise, bu tarzı nedeniyle sık sık eleştirilerin hedefi olmuştu. Gelen yorumlara geçtiğimiz günlerde Seda Sayan'ın bir videosunu paylaşarak yanıt veren sanatçı, "Daha çok konuşursunuz beni siz. Konuşun, konuşun" sözlerini alıntılamış ve paylaşımına "Sultanımın peşindeyim" notunu düşmüştü.

BURSA'DA ENERJİ DOLU GECE

Türk pop müziğinin en enerjik isimlerinden biri olan Hadise, önceki akşam Bursa'da sahne aldı. Konserine yoğun ilgi gösteren hayranları, ünlü sanatçının hem repertuvarı hem de sahne şovlarıyla unutulmaz bir gece yaşadı.

CESUR KOSTÜM VE DANS ŞOVLARI

Sahne boyunca tempoyu düşürmeyen Hadise, cesur sahne kostümü ve dinamik dans performansıyla bir kez daha gündeme geldi. Işık ve dans şovlarıyla desteklenen sahne performansı izleyenleri büyülerken, şarkıcının cesur tarzı konserin en çok konuşulan detayı oldu.