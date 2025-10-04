Haberler

Hadise sahnede sınırları zorladı

Hadise sahnede sınırları zorladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Hadise sahnede sınırları zorladı
Haber Videosu

Ünlü şarkıcı Hadise, son dönemde cesur sahne kıyafetleri ve iddialı danslarıyla eleştirilere maruz kalmıştı. Geçtiğimiz haftalarda sosyal medyadan Seda Sayan'ın videosunu paylaşarak "Konuşun, konuşun" sözleriyle yanıt veren sanatçı, Bursa'da verdiği konserde yine cesur tarzı ve enerjik performansıyla adından söz ettirdi.

Son dönemde cesur sahne kıyafetleri ve iddialı danslarıyla gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Hadise, bu tarzı nedeniyle sık sık eleştirilerin hedefi olmuştu. Gelen yorumlara geçtiğimiz günlerde Seda Sayan'ın bir videosunu paylaşarak yanıt veren sanatçı, "Daha çok konuşursunuz beni siz. Konuşun, konuşun" sözlerini alıntılamış ve paylaşımına "Sultanımın peşindeyim" notunu düşmüştü.

BURSA'DA ENERJİ DOLU GECE

Türk pop müziğinin en enerjik isimlerinden biri olan Hadise, önceki akşam Bursa'da sahne aldı. Konserine yoğun ilgi gösteren hayranları, ünlü sanatçının hem repertuvarı hem de sahne şovlarıyla unutulmaz bir gece yaşadı.

CESUR KOSTÜM VE DANS ŞOVLARI

Sahne boyunca tempoyu düşürmeyen Hadise, cesur sahne kostümü ve dinamik dans performansıyla bir kez daha gündeme geldi. Işık ve dans şovlarıyla desteklenen sahne performansı izleyenleri büyülerken, şarkıcının cesur tarzı konserin en çok konuşulan detayı oldu.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
Kimya fabrikasında bir garip olay! 2 işçi öldü, valilik 'patlama' iddiasını yalanladı

Sanayi şehrimizde fabrikada patlama: Hayatını kaybeden işçiler var
Trump'ın talimatına rağmen Netanyahu kan dökmeye devam ediyor

Dünya barış beklerken İsrail vuruyor! Geceyi kıyamete çevirdi
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıender türk :

kart rofkor şov

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıhüseyin akgül:

kadın kendisini sergilemekten çekinmiyor kimileri et pazarı diyor kimileri görüntü ve gürültü kirliliği, ama bazı kesimlerde bunun modern bir sanat olduğunu düşünerek konserlerine gidiyor . gerçekten garip bir dünya

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DEM heyeti ile görüşen Öcalan: Sürecin gelişmesi siyasi ve hukuki gerekliliklere bağlı

Öcalan'dan süreçle ilgili yeni mesaj! Bir noktayı özellikle vurguladı
İsrail planın ilk aşamasına hazırlanıyor! Orduya Gazze talimatı

İsrail planın ilk aşamasına hazırlanıyor! Orduya Gazze talimatı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.