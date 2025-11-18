Haberler

Seda Sayan müstakbel geliniyle ilk kez karşılaştı

Güncelleme:
Yaklaşık iki yıldır Oğulcan Engin ile aşk yaşayan oyuncu İlayda Alişan, Seda Sayan'ın programına konuk olarak ilişkilerini ilk kez ekrana taşıdı. Sayan'ın gelin adayına gösterdiği yakınlık ve aile içi yorumları kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, ikilinin samimi sohbeti geniş yankı uyandırdı.

  • İlayda Alişan, Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile yaklaşık iki yıldır ilişki yaşıyor.
  • Seda Sayan, İlayda Alişan ile ilk kez kendi programında yüz yüze görüştü.
  • Seda Sayan, oğlunun özel hayatına karışmadığını ve İlayda Alişan tarafından bu durum doğrulandı.

İKİ YILLIK İLİŞKİ EKRANA TAŞINDI

Yaklaşık iki yıldır Oğulcan Engin ile ilişki yaşayan oyuncu İlayda Alişan, Seda Sayan'ın programına konuk olarak dikkat çekti. Ünlü şarkıcı ve sunucu, uzun süredir oğlu Oğulcan'ın ilişkileri hakkında sessiz kalmayı tercih ediyordu. Ancak geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamayla ikiliye desteğini belirterek adından söz ettirmişti. Sayan, o dönem yaptığı açıklamada "Ben kız tarafıyım" diyerek tarafını belli etmiş, "Bu yaz düğün görür müyüz?" sorusuna ise esprili bir dille "Ben İlayda'nın yerinde olsam hemen evlenirim. Ne gezip duruyorsun elalemin adamıyla" şeklinde yanıt vermişti.

SÜRPRİZ BULUŞMA PROGRAMDA GERÇEKLEŞTİ

Merakla beklenen buluşma, Seda Sayan'ın kendi adını taşıyan programında gerçekleşti. Sayan ve Alişan'ın samimi sohbeti kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Programda hem aile ilişkileri hem de gelin–kayınvalide dinamikleri üzerine sıcak bir diyalog yaşandı.

"FELAKET BİR KAYINVALİDE MİYİM?"

Seda Sayan, program sırasında kendisine sık sık yöneltilen bir yorumdan söz ederek, "Bana diyorlar ki, sen çok karışan ve felaket bir kayınvalide olursun" dedi. İlayda Alişan ise bu yoruma hemen karşı çıkarak "Hiç öyle değilsiniz bence" ifadeleriyle ünlü sanatçıya destek oldu.

"OĞULCAN'DAN HİÇ ÖYLE BİR ŞEY DUYMADIM"

Seda Sayan, oğlunun özel hayatına karışmadığını vurgulayınca, İlayda Alişan da bunu doğrulayan sözler söyledi, "Oğulcan'dan ben hiç öyle bir şey duymadım. Arkadaş gibisiniz, hepsine şahidim." Bu samimi anlar, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.

