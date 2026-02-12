Haberler

Seda Sayan'dan Çağlar Ökten itirafı: "Hemen evlenmem lazım dedim"

Seda Sayan'dan Çağlar Ökten itirafı: 'Hemen evlenmem lazım dedim'
Güncelleme:
Seda Sayan, eşi Çağlar Ökten ile tanışma süreci ve evlilik kararına dair samimi itiraflarda bulundu. Sayan, "Kocamı adeta gasp ettim" sözleriyle dikkat çekti.

  • Seda Sayan, Çağlar Ökten ile 24 Nisan 2022 tarihinde evlendi.
  • Seda Sayan, Çağlar Ökten ile uzun bir flört dönemi yaşamadığını ve hemen evlenmek istediğini söyledi.

Arem & Arman'ın YouTube programına konuk olan ünlü sunucu, ilişkilerinin uzun bir flört döneminden geçmediğini söyledi. Evlilik kararını hızlı aldığını belirten Sayan, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim uzunca bir flört dönemimiz olmadı. Kocamla tanıştım, 'hemen evlenmem lazım' dedim. Adeta gasp ettim onu. İyi ki de etmişim. Yürümedim, koştum; kendimi nikâh masasında buldum. 'Bana teşekkür edeceksin, her gün iyi ki diyeceksin' dedim. Her gün iyi ki diyor."

24 Nisan 2022 tarihinde bir süredir birlikte olduğu müzisyen Çağlar Ökten ile dünyaevine girdi.

Kariyerinin yanı sıra yaptırdığı estetikler ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen Seda Sayan, geçen haftalarda eşi Çağlar Ökten ile Tarkan konserine gitti. Megastar'ın kulisine giren Sayan, eşinin yaşadığı heyecanı da paylaştığı videoyla dikkat çekti.

Tarkan ile eşini videoya alan Seda Sayan, "Ay kocam kurban olurum. Heyecan yaptı." dedi.

DEM Parti-Erdoğan görüşmesi sonrası ilk açıklama

DEM Parti-Erdoğan görüşmesinden saatler sonra ilk açıklama
Meclis'teki yumruklu kavgaya karışan Osman Gökçek konuştu: Gereken cevabı verdik ve evlerine gönderdik

Yumruklu kavgada başroldeydi! Sözleriyle ateşe benzin döktü
500

