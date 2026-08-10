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Yunanistan şimdi de Seda Sayan'ı çaldı, görenler bir daha baktı

Yunanistan şimdi de Seda Sayan'ı çaldı, görenler bir daha baktı Haber Videosunu İzle
Yunanistan şimdi de Seda Sayan'ı çaldı, görenler bir daha baktı
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Yunanistan’ın Samos Adası’nda tatil yapan Türk turistin bir kozmetik mağazasının vitrininde çektiği görüntüler sosyal medyada viral oldu. Mağaza camındaki afişte yer alan kadını gördüğünde gözlerine inanamayan turist, modelin Seda Sayan’a olan benzerliğini görünce o anları kaydetmekten kendini alamadı ve Sayan'a seslendi: Seni de çalmışlar abla!

  • Yunanistan'ın Samos Adası'ndaki bir kozmetik mağazasının vitrinindeki afişte yer alan model, Seda Sayan'a benzerliğiyle dikkat çekti ve bir Türk turist tarafından videoya alındı.
  • Afişteki kişinin Yunan oyuncu ve sunucu Katerina Kainourgiou olduğu, afişin ise iş birliği yaptığı bir kozmetik markasına ait olduğu öğrenildi.
  • Videonun viral olmasının ardından Seda Sayan, paylaşıma yorum yaparak 'Aaa neresi orası?' sorusunu sordu.

Yunanistan’ın Samos (Susam) Adası’na tatile giden bir Türk turist, sokakta yürürken bir kozmetik mağazasının vitrininde gördüğü afişle neye uğradığını şaşırdı. Mağaza vitrininde ünlü sanatçı Seda Sayan’a ikizi kadar benzeyen bir modelin yer aldığını fark eden turist, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

"ŞAKA BİR YANA AYNI SANA BENZEMİYOR MU?"

Görüntüyü çeken kadının videoda "Seda abla Yunanistan'dayız, Samos Adası'nda bir yere geldik. Vitrinde seni gördüm zannettim ama değilmiş. Seni de çalmışlar abla! Şaka bir yana aynı sana benzemiyor mu?" sözleriyle Seda Sayan’a seslenmesi izleyenleri güldürdü. Kısa sürede viral olan video, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

AFİŞTEKİ İSİM YUNAN OYUNCU KATERİNA KAİNORGİOU ÇIKTI

Görüntülerin ardından afişteki kişinin kimliği de netleşti. Fotoğraftaki ünlünün Yunan oyuncu ve sunucu Katerina Kainourgiou olduğu, afişin ise kendisinin iş birliği yaptığı bir kozmetik markasına ait olduğu öğrenildi. Kainourgiou’nun afişteki yüz hatlarının yanı sıra elini çenesine koyduğu pozun da Seda Sayan’ın ikonik duruşuyla birebir benzerlik göstermesi dikkat çekti.

SEDA SAYAN'DAN YANIT GECİKMEDİ

Sosyal medyayı kasıp kavuran videoya bizzat yorum yapan Seda Sayan, merakına yenik düşerek "Aaa neresi orası?" sorusunu sordu. 

YORUMLAR GÜLDÜRDÜ 

Paylaşımın altına Türk kullanıcılar tarafından "Seda Sayan kırmızı çizgimizdir", "Her şeyi çaldınız, Seda ablayı yedirmeyiz" ve "Sedaki Sayanki" gibi esprili yorumlar yağdı.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıkaya yaşar:

şimdi çok kadın sedaya benzettiriyor kendini

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