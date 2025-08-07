Seda Sayan'ın mal varlığı dudak uçuklattı! Kira geliri olay oldu

Seda Sayan'ın mal varlığı dudak uçuklattı! Kira geliri olay oldu
Sahnedeki başarıları, özel hayatındaki cesur adımları ve yedi evliliğiyle sık sık gündeme gelen Seda Sayan, bu kez dudak uçuklatan mal varlığıyla konuşuluyor. İstanbul, Londra, Miami ve Bodrum'da çok sayıda gayrimenkulü bulunan sanatçının aylık kira gelirinin 1,5 milyon TL'yi bulduğu iddia ediliyor.

Müzik dünyasından televizyona, sahneden ekranlara uzanan çok yönlü kariyeriyle yıllardır gündemden düşmeyen Seda Sayan, bu kez kazancıyla adından söz ettiriyor. Asıl adı Aysel Gürsaçer olan Sayan, şarkıcılık, sunuculuk ve oyunculuğu bir arada yürüten ender isimlerden biri olarak öne çıkıyor.

Sahne performansları kadar özel hayatıyla da sık sık manşetlerde yer bulan Seda Sayan, yedi kez nikah masasına oturarak magazin tarihine adını yazdırdı. Son olarak, 2022 yılında kendisinden 25 yaş küçük müzisyen Çağlar Ökten ile dünyaevine giren sanatçı, bu evliliği "yedinci seferde tamam" sözleriyle taçlandırmıştı.

GAYRİMENKUL ZENGİNLİĞİYLE GÜNDEMDE

Seda Sayan'ın adı bu kez müzik ya da özel hayatıyla değil; sahip olduğu devasa mal varlığıyla gündeme geldi. İddialara göre, sanatçının sadece İstanbul'da 30'a yakın daire ve dükkânı bulunuyor. Gayrimenkul yatırımlarına ağırlık veren Sayan'ın kirada bulunan gayrimenkullerinden aylık kira gelirinin yaklaşık bir milyon 500 bin TL olduğu öne sürülüyor.

İstanbul sınırlarını aşan portföyü ise şaşkınlık yaratıyor. İngiltere'nin başkenti Londra ve Amerika'nın gözde şehirlerinden Miami'de evleri bulunan Seda Sayan'ın, Bodrum'da da 3 lüks villasının olduğu ifade ediliyor. Kariyerinde olduğu kadar finansal adımlarında da stratejik hareket eden sanatçı, uzun yıllardır kazancını taşınmaz yatırımlarla değerlendiren ünlüler arasında zirvede yer alıyor.

Yorumlar (5)

Can Reno:

kımseden calmamıs cırpmamıs kımseyı dolandırmamıs essek gıbı calısıp kazanmıs helal olsun kadına

Siyah&Beyaz null:

ne yapmış inşaattan kummu çekmiş, on saat güneşin altında kavrulan zavallı işçiler kiralarını zor ödüyor bı bitmedi su Zengin GT yalayicıları

Mirhan:

İktidarın yalamaları para içinde kaldı

Siyah&Beyaz null:

varos abisine bir ev alıp bir bakıcı tutacak parası yok onun yerine devletin huzur evine yerleştirmiş

oğuz:

kadın parayı buldu da huzuru bir türlü bulamadı epey bir koca aldı ama bakalım hayırlısı

