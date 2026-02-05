Haberler

Çağlar Ökten kimdir? Seda Sayan'ın eşi Çağlar Ökten kaç yaşında, nereli?

Güncelleme:
Seda Sayan'ın eşi Çağlar Ökten, uzun yıllardır müzik sektöründe kendini kanıtlamış bir isim olarak dikkat çekiyor. Küçük yaşlardan itibaren müzikle iç içe büyüyen Ökten, hem klasik Türk Müziği hem de pop müzik alanında aldığı eğitimlerle kariyerini şekillendirdi. Peki, Çağlar Ökten kimdir? Seda Sayan'ın eşi Çağlar Ökten kaç yaşında, nereli?

Seda Sayan ile hayatını birleştiren Çağlar Ökten, müzik dünyasında yıllardır adından söz ettiren bir isim olarak öne çıkıyor. Mersin'in Tarsus ilçesinde dünyaya gelen Ökten, çocukluk yıllarından itibaren müziğe yoğun ilgi gösterdi ve İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan aldığı eğitimle bu alandaki yeteneklerini profesyonel düzeye taşıdı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ÇAĞLAR ÖKTEN KİMDİR?

Çağlar Ökten, 21 Haziran 1987 tarihinde Mersin'in Tarsus ilçesinde doğmuş Türk müzisyen ve sanatçıdır. Küçük yaşlardan itibaren müzikle iç içe büyüyen Ökten, özellikle pop müzik alanında çalışmalar yapmış ve İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olmuştur. Klasik Türk Müziği eğitimi de bulunan Ökten, profesyonel müzik kariyerini sürdürmektedir. Ünlü şarkıcı Seda Sayan ile evlenerek magazin gündeminde de dikkat çekmiştir.

ÇAĞLAR ÖKTEN KAÇ YAŞINDA?

Çağlar Ökten, 21 Haziran 1987 doğumlu olduğu için 2026 yılı itibarıyla 38 yaşındadır.

ÇAĞLAR ÖKTEN NERELİ?

Ökten, Türkiye'nin Mersin iline bağlı Tarsus ilçesindendir.

ÇAĞLAR ÖKTEN'İN KARİYERİ?

Küçük yaşlardan itibaren müzikle ilgilenen Çağlar Ökten, İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu olup, hem pop müzik hem de klasik Türk Müziği alanında eğitim almıştır. Profesyonel olarak müzik kariyerine devam eden Ökten, birçok projede yer almış ve sahne performanslarıyla tanınmıştır. Aynı zamanda ünlü sanatçı Seda Sayan ile olan ilişkisi ve evliliği ile magazin gündeminde sıkça yer almaktadır.

