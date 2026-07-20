Diva’dan estetik açıklaması! “Seda Sayan ve Safiye Soyman yüzünden”

Türk sanat müziğinin “Divası" olarak hafızalara kazınan Bülent Ersoy, bu kez sahne performansıyla değil, yenilenen görünümüyle adından söz ettirdi. Geçirdiği estetik operasyonunun ardından ilk kez sahne alan usta sanatçı, hem yeni imajı hem de yaptığı açıklamalarla magazin gündemine damga vurdu.

Yüz gençleştirme amacıyla uygulanan Lolita lift, orta yüz germe ve alın germe işlemlerinin ardından hayranlarının karşısına çıkan Ersoy, operasyonunun sonucundan memnun olduğunu söyledi. Sahnede izleyicilere dönerek, “Nasıl, beğendiniz mi yüzümü?” diye soran sanatçı, salondan gelen alkışlar üzerine kahkaha attı.

“Safiye’yi görünce ben de yaptırdım”

Estetik yaptırma kararının nasıl ortaya çıktığını da anlatan Bülent Ersoy, yakın dostları Seda Sayan ve Safiye Soyman ‘ın bu süreçte kendisini nasıl etkilediğini söyledi. Ersoy, “Safiye her gün bir yerlerini yaptırıyordu. Çok güzel olmuştu. Ben de yaptırdım, çok güzel oldu.” İfadelerini kullandı.

“Bana artık abla demeyin”

Yeni görünümüyle sosyal medyada geniş yankı uyandıran Bülent Ersoy’un değişimi kısa sürede binlerce yorum aldı. Bazı kullanıcılar sanatçının gençleşen görünümünü beğenirken, bazıları ise yeni imajını uzun süre konuştu. Ersoy’un “Bana artık abla demeyin” sözleri de sosyal medyada çok paylaşılan ifadeler arasında yer aldı.

Kaynak: Haberler.com