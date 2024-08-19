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Sana Değer programının sunucuları kim? Seda Sayan yok mu?

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Türkiye'nin sevilen televizyon ikilisi Songül Karlı ve Uğur Arslan, 'Sana Değer' adlı programla Star ekranlarına geri dönüyor. Evlenmek isteyen ancak ailelerinden onay alamayan gençlerin umudu olacak olan ikili, yıllar sonra tekrar bir araya geliyor. Hafta içi her sabah yayınlanacak programda, Karlı ve Arslan gençlerin hayatlarına dokunmayı hedefliyor.

Türkiye'nin en sevilen ikilisi Songül Karlı ve Uğur Arslan, Star ekranlarında buluşuyor. Star TV'nin yeni gündüz kuşağı programı Sana Değer'in sunucuları kim oldu merak ediliyor. Sana Değer programı saat kaçta? Sana Değer programının sunucuları kim? Seda Sayan yok mu? İşte detaylar...

SANA DEĞER PROGRAMININ SUNUCULARI KİM?

Türkiye'nin en sevilen ikilisi Songül Karlı ve Uğur Arslan, Star ekranlarında buluşuyor. Evlenmek isteyen ancak ailelerinden onay alamayan gençlerin umudu olan Songül Karlı ve Uğur Arslan, mutlu yuvaların mimarı olmaya geliyor. Yıllar sonra tekrar bir araya gelen ikili, gençlerin hayatlarına dokunacak.

SANA DEĞER İZLE

Sana Değer programının sunucuları kim?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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