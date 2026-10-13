Seda Sayan'dan kadınlara hayat tavsiyesi: Kendi paranızı kazanın

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Seda Sayan, kadınların maddi açıdan kimseye bağımlı olmadan yaşamaları gerektiğini belirterek çalışma ve kendi parasını kazanma çağrısı yaptı. Zengin biriyle evlenmenin tek başına güvence olmadığını vurgulayan Sayan, kadınlara mesleklerini ve işlerini bırakmamaları yönünde tavsiyelerde bulundu.

“ZENGİN ADAM PEŞİNDE KOŞACAĞINIZA KENDİNİZİ GELİŞTİRİN”

Kadınların ekonomik özgürlüklerini ellerinde tutmaları gerektiğini söyleyen Sayan, “Kızlar, kadınlar; çalışın. Çünkü dünyanın binbir türlü hali var. İlle bir yerlere poponuzu dayamayın” ifadelerini kullandı.

Hayatında farklı örneklere tanık olduğunu belirten Sayan, çok zengin ailelere gelin giden ancak daha sonra çocuklarının okul taksitini bile ödemekte zorlanan kadınları gördüğünü söyledi.

Sayan, “Zengin adam peşinde koşacağınız yere ‘Kendim nasıl başarırım, nasıl paramı kazanırım, nasıl tırmalarım?’ı kovalayın. Kendi paranızı kazanın” sözleriyle kadınlara seslendi.

“KİMSE İÇİN İŞİNİZİ BIRAKMAYIN”

Kadınların evlilik ya da ilişki nedeniyle çalışma hayatından uzaklaşmamaları gerektiğini vurgulayan Sayan, işini bırakan kadınların yeniden başlamasının ne kadar zor olabildiğine dikkat çekti.

“Kimse için de işinizi gücünüzü bırakmayın. Bırakanların da sonra başlamakta ne kadar zorlandığını gördüğüm için bunları söylüyorum” diyen Sayan, ekonomik güvencenin önemini anlattı.

Sayan, sözlerini şu ifadelerle tamamladı: “Çok zengin bile olsa bırakmayın işinizi, çalışın. Ondan gelen size bonus olur.”