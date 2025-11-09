Haberler

Seda Sayan'dan kadınlara bir ilginç tavsiye: Kocalarınızın eski atletlerini atmayın

Güncelleme:
Bir dönem "Çorap bir kültürdür, ben çorap kadınıyım. Sen giyersin, giymezsin beni ilgilendirmez" sözleriyle gündeme gelen ünlü şarkıcı Seda Sayan, bu kez ev hanımlarına sunduğu bir öneriyle adından söz ettirdi. "Kocalarınızın eski atletlerini atmayın! Onlarla çok güzel cam siliniyor, hiç iz bırakmıyor" diyen Sayan, pratik önerisiyle takipçilerini hem şaşırttı hem de güldürdü.

Bir dönem "Çorap bir kültürdür, ben çorap kadınıyım. Sen giyersin, giymezsin beni ilgilendirmez" sözleriyle gündeme gelen ünlü şarkıcı Seda Sayan, bu kez de atlet açıklamasıyla sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

SES GETİREN BİR AÇIKLAMA DAHA

Konuk olduğu bir programda konuşan Sayan, ev hanımlarına seslenerek dikkat çeken bir öneride bulundu: 62 yaşındaki Sayan, "Kocalarınızın eski atletlerini atmayın! Onlarla çok güzel cam siliniyor, hiç iz bırakmıyor" dedi.

KISA SÜREDE GÜNDEM OLDU

Ünlü şarkıcının bu sözleri kısa sürede binlerce yorum ve paylaşım aldı. Kimi kullanıcılar Sayan'ın pratik tavsiyesine destek verirken, kimileri de esprili yorumlarda bulundu.

Kaynak: Haberler.com / Magazin
