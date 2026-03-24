Seda Sayan Erol Köse olayı nedir? Erol Köse Seda Sayan kavgası nedir?

Türk magazin tarihine damga vuran olaylardan biri olarak hafızalara kazınan Seda Sayan ile Erol Köse arasındaki kriz, yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Erol Köse'nin 16. kattan atlayarak hayatını kaybetmesiyle birlikte, geçmişte yaşanan sert polemikler ve kamuoyuna yansıyan tartışmalar tekrar hatırlandı. Peki, Seda Sayan Erol Köse olayı nedir? Detaylar...

SEDA SAYAN EROL KÖSE OLAYI NEDİR?

2011 yılında patlak veren olayların merkezinde yer alan Seda Sayan, o dönem hem televizyon programları hem de sahne performanslarıyla Türkiye'nin en çok konuşulan isimlerinden biriydi. Yaşanan kriz, Sayan'ın özel hayatına yönelik sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarla başladı.

Erol Köse'nin Twitter üzerinden Seda Sayan'ın geçmişine ait çıplak fotoğrafları paylaşması, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Bu paylaşımlar sonrası Seda Sayan, hukuki süreç başlatarak Köse hakkında örtülü şantaj davası açtı. Olay, sadece sosyal medya ile sınırlı kalmadı ve kısa sürede fiziksel ve sözlü tartışmalara dönüştü.

Seda Sayan ile Erol Köse arasındaki kriz, sosyal medya üzerinden başlayan bir tartışmanın kısa sürede büyümesiyle ortaya çıktı. Köse'nin yaptığı paylaşımlar sonrası taraflar, Cenk Koray adına düzenlenen "Cenk Koray Ekran Ödülleri" töreninde karşı karşıya geldi.

Törende Seda Sayan, çantasıyla Erol Köse'nin omzuna vurdu ve yüzüne tükürdü. "Sen nasıl bir adamsın? Hangi yüzle buraya geldin?" sözleriyle tepki gösteren Sayan'ın üzerine yürüdüğü, araya girenlerin müdahalesiyle ortamın sakinleştirildiği belirtildi.

Aynı etkinlikte bulunan Mehmet Ali Erbil ise sahneden yaptığı açıklamada Seda Sayan'a destek verdi. Bu anlar, magazin tarihine geçen görüntüler arasında yer aldı.

Olayların ardından tartışma televizyon ekranlarına taşındı. Seda Sayan, Beyaz TV'de canlı yayınlanan programında Erol Köse'ye yönelik çok sert ifadeler kullandı. Programda sarf edilen sözler, uzun yıllar boyunca sosyal medyada ve televizyon arşivlerinde sıkça paylaşıldı.

OLAYIN YILLAR SONRA YENİDEN GÜNDEME GELMESİ

Yıllar süren gerilim, 2021 yılında Erol Köse'nin özür dilemesiyle sona erdi. Seda Sayan, Köse'yi affettiğini açıkladı. Ancak geçmişte yaşanan sert polemikler kamuoyunun hafızasında yer etmeye devam etti.

Erol Köse'nin 16. kattan atlayarak hayatını kaybetmesinin ardından, bu olay yeniden gündeme taşındı. Yaşanan gelişme sonrası gözler Seda Sayan'a çevrildi.

Seda Sayan, yaptığı açıklamada Köse'nin kendisinden özür dilediğini ve onu affettiğini belirtti. Açıklamasında geçmişte yaşananlara da değinen Sayan, "Benden özür dilemişti, affetmiştim ama çok beddua ettim zamanında. Ne diyeyim..." ifadelerini kullandı.