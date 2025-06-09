Seda Sayan'dan yürek burkan çocukluk itirafı

Seda Sayan'dan yürek burkan çocukluk itirafı
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Türk müziğinin güçlü sesi Seda Sayan, katıldığı bir programda çocukluk yıllarına dair yaptığı samimi açıklamalarla gündem oldu. "Gecekondu çocuğuyum, annem bizi tertemiz okula gönderirdi. Fakirdik ama kimse inanmazdı" diyen sanatçı, hayatındaki zorlukları ilk kez bu kadar açık dile getirdi.

Türk müziğinin usta isimlerinden Seda Sayan, bu kez yıllar öncesine uzanan içten bir anısıyla gündemde. Hem sahne performansları hem de televizyon dünyasındaki projeleriyle uzun süredir adından söz ettiren Sayan, katıldığı bir programda çocukluk dönemine dair yaptığı samimi açıklamalarla izleyicileri derinden etkiledi.

Seda Sayan'dan yürek burkan çocukluk itirafı

1980'li yıllarda müzik yolculuğuna başlayan ve güçlü sesiyle milyonların sevgisini kazanan sanatçı, zorluklarla dolu bir geçmişi olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı, "Gecekondu çocuğuyum, gecekonduda büyüdüm. Annem bizi okula o kadar temiz gönderirdi ki... Bunlar temizliği, zenginlik zannediyorlar. Fakir de pis gözüyle bakılıyor. Hayır! Biz çok fakirdik ama annem kurdelamızı takardı, yakamız öyle bir temizdi ki fakir olduğumuza kimseyi inandıramıyorduk."
Sayan'ın bu sözleri, kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Pek çok hayranı, ünlü sanatçının geçmişine dair yaptığı bu duygusal paylaşımı takdirle karşılarken, yorumlarda "gurur duyuyoruz", "sıfırdan zirveye çıkmak işte budur" gibi destek mesajlarına yer verdi. Seda Sayan, dürüstlüğü ve mütevazı duruşuyla sadece sahnede değil, hayat hikâyesinde de ilham kaynağı olmaya devam ediyor.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıUğur Çetin:

Bizde fakirdik ama bizede kimse inanmazdi

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