Seda Sayan'dan kendisinden 25 yaş küçük eşine aşk dolu paylaşım

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

2022 yılında müzisyen Çağlar Ökten ile nikâh masasına oturan Seda Sayan, özel hayatından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Kendisinden 25 yaş küçük eşiyle evliliğini sürdüren ünlü sanatçı, bu kez birlikte verdikleri pozu takipçilerinin beğenisine sundu.

SEDA SAYAN EŞİ ÇAĞLAR ÖKTEN İLE POZUNU PAYLAŞTI

Sosyal medya hesabını aktif kullanan Seda Sayan, eşi Çağlar Ökten ile çekilen yeni bir karesini yayımladı. Ünlü sanatçı, paylaşımına kısa ancak dikkat çeken bir not düştü.

Sayan, eşiyle verdiği pozun üzerine "Sevgilim" yazarak Ökten'e olan aşkını bir kez daha gözler önüne serdi.

2022 YILINDA EVLENDİLER

Seda Sayan ile Çağlar Ökten, 2022 yılında hayatlarını birleştirdi. Aralarındaki 25 yaş farkıyla da zaman zaman magazin gündemine gelen çift, evliliklerinden kareleri takipçileriyle paylaşmayı sürdürüyor.

BİRLİKTE SAHNEYE ÇIKTILAR

Ünlü çift, geçtiğimiz günlerde birlikte sahne aldıkları konserle de gündeme gelmişti. Sayan ve Ökten'in sahnedeki performansı sosyal medyada dikkat çekerken çift, bu kez romantik paylaşımlarıyla adından söz ettirdi.