Seda Sayan’dan baby shower partilerine sert tepki: Şımarıklık

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Ünlü şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, son yıllarda özellikle anne adayları arasında yaygınlaşan baby shower organizasyonlarına karşı olduğunu açıkladı. Geçmişte doğum öncesinde yapılan hazırlıkları hatırlatan Sayan, bu tür kutlamaları gereksiz bulduğunu belirterek dikkat çeken ifadeler kullandı.

“ESKİDEN DOĞUMA YAKIN ODASI YAPILIRDI”

Yıllardır müzik ve televizyon dünyasının öne çıkan isimleri arasında yer alan Seda Sayan, bu kez popüler kutlama alışkanlıklarına yönelik sözleriyle gündeme geldi. Hamilelik döneminde düzenlenen baby shower partilerini eleştiren sanatçı, geçmişteki geleneklerle bugünkü uygulamaları karşılaştırdı.

Sayan, doğum öncesinde yapılan hazırlıkların yeterli olduğunu düşündüğünü dile getirerek günümüzdeki organizasyonlara sıcak bakmadığını söyledi.

“ÇOK İRİTE EDİCİ”

Baby shower etkinliklerine yönelik rahatsızlığını açıkça ifade eden Sayan, “Ben baby shower'lara karşıyım. O ne? Eskiden doğuma yakın odası yapılırdı. Şımarıklık bu, çok irite edici. Bir de bunları çıkardılar. Eskiler daha dikkat ederlerdi” sözleriyle görüşünü dile getirdi.

Sanatçının açıklamaları, son yıllarda sosyal medyada da sıkça paylaşılan cinsiyet öğrenme partileri ve doğum öncesi kutlamaları yeniden gündeme taşıdı.