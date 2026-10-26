Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Seda Sayan’dan baby shower partilerine sert tepki: Şımarıklık

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Seda Sayan’dan baby shower partilerine sert tepki: Şımarıklık
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ünlü şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, son dönemde popülerleşen doğum öncesi kutlama partilerine yönelik eleştirisiyle gündeme geldi. Baby shower etkinliklerini gereksiz bulduğunu dile getiren ünlü sanatçı, geçmişteki gelenekleri hatırlatarak bu organizasyonları “şımarıklık” olarak nitelendirdi.

  • Seda Sayan, hamilelik döneminde düzenlenen baby shower partilerine karşı olduğunu açıkladı.
  • Sayan, bu tür kutlamaları "şımarıklık" ve "çok irite edici" olarak nitelendirdi.
  • Sayan, eskiden doğuma yakın oda yapıldığını ve eski geleneklerin daha dikkatli olduğunu söyledi.

Ünlü şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, son yıllarda özellikle anne adayları arasında yaygınlaşan baby shower organizasyonlarına karşı olduğunu açıkladı. Geçmişte doğum öncesinde yapılan hazırlıkları hatırlatan Sayan, bu tür kutlamaları gereksiz bulduğunu belirterek dikkat çeken ifadeler kullandı.

“ESKİDEN DOĞUMA YAKIN ODASI YAPILIRDI”

Yıllardır müzik ve televizyon dünyasının öne çıkan isimleri arasında yer alan Seda Sayan, bu kez popüler kutlama alışkanlıklarına yönelik sözleriyle gündeme geldi. Hamilelik döneminde düzenlenen baby shower partilerini eleştiren sanatçı, geçmişteki geleneklerle bugünkü uygulamaları karşılaştırdı.

Sayan, doğum öncesinde yapılan hazırlıkların yeterli olduğunu düşündüğünü dile getirerek günümüzdeki organizasyonlara sıcak bakmadığını söyledi.

“ÇOK İRİTE EDİCİ”

Baby shower etkinliklerine yönelik rahatsızlığını açıkça ifade eden Sayan, “Ben baby shower'lara karşıyım. O ne? Eskiden doğuma yakın odası yapılırdı. Şımarıklık bu, çok irite edici. Bir de bunları çıkardılar. Eskiler daha dikkat ederlerdi” sözleriyle görüşünü dile getirdi.

Sanatçının açıklamaları, son yıllarda sosyal medyada da sıkça paylaşılan cinsiyet öğrenme partileri ve doğum öncesi kutlamaları yeniden gündeme taşıdı.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
Bu haber 5 sitede yayınlandı.
Fon Kanunu yürürlüğe girdi

TBMM'de kabul edilen fon kanununda yeni gelişme
İsmail Kartal'dan ilginç yorum: Derbi kazanmadan da şampiyon olunabiliyor

Maç sonunda söylediği şey Fener taraftarını daha da çileden çıkaracak
Bulgaristan cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı

Komşuda seçimler ikinci tura kaldı
Haberler.com
2000

Yorumlar (5)

Haber Yorumları6nwnptysyw:

Saçmalık

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısemra gezgin:

sırf gösteriş olsun biz de yaptık olsun diye millet şov yapıyor

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısemra gezgin:

Çok doğru söylüyorsun ben de aynı fikirdeyim oraya harcayacağı parayı bir insan başka ihtiyaçlarına harcar

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımustafa kemal ünal:

80 lerin erkekçe dergisinde çırılçıplak poz verenler kim acaba Aysel Aysel röportajlarınıda unutmadık

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAtakan Mercan:

Gündem olmak için..... aynaya bak deyzeee

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sakarya’da trafikte ortalık karıştı: “Dövüş antrenörüyüm ben” diyerek yumruk attı

Sürücü bu kez yanlış kadına çattı: Mesleğini söyleyip üzerine yürüdü
İtalya'nın Milano şehrinde askeri araçlar konuşlandırıldı

Avrupa alev alev! Ordu şehre indi
İzmir turizminin gözdesi Çeşme sağanağa yenildi

Turizm merkezinde kabus görüntüleri: Sağanak hayatı felç etti

Büyükçekmece’de yol verme kavgası! Kadın sürücüler saç saça baş başa kavga etti

Saç saça baş başa kavga ettiler! Ayırmak hiç kolay olmadı

Okan Buruk kazandığı derbi sonrası ahlar vahlar etti! İşte üzüntü duyduğu durum

Kazandığı derbi sonrası ahlar vahlar etti! İşte üzüntü duyduğu durum
Bulgaristan’da eski milletvekili evinde öldürüldü: 3 şüpheliden ikisi Türk çıktı

Eski AP milletvekiline evinde kanlı infaz
Fuhşa teşvik ve aracılık soruşturmasında 18 kişiye tutuklama

Dev fuhuş operasyonunda karar çıktı! Hepsi cezaevini boyladı
İran, Mekke İttifakı ile görüştü: Krizlerden çıkış, dört ülkenin işbirliğiyle mümkün

Türkiye'nin komşusunun ittifaka katılması an meselesi
İsrail basını: İsrail, Brezilya ve Sırbistan'daki iki önemli müttefikini kaybetti

İki ülkedeki seçim, en çok Netanyahu'ya kaybettirdi: Tarihi hezimet