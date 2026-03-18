Seda Sayan'dan Ömür Gedik'e olay sözler: Senin evin çiş kokuyordur

Seda Sayan’ın YouTube’da yayınlanan “Seda ile Her Şey Masada” programına konuk olan Ömür Gedik ile yaşanan diyalog kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi. Program sırasında hayvan sevgisiyle tanınan Gedik, evinde 36 kediyle yaşadığını ve adeta “kürekle gezdiğini” söyledi. Bu sözler üzerine Seda Sayan’ın verdiği yanıt ise stüdyoda ve ekran başında şaşkınlık yarattı.

“SENİN EVİN ÇİŞ KOKUYORDUR, GELEMEM”

Sayan, Gedik’e “Senin evin çiş kokuyordur, gelemem. Öğreteceksin onlara, öğreniyorlar” ifadelerini kullandı. Gedik ise hiç çekinmeden, "Gelme o zaman" şeklinde yanıt verdi. Bu görüntüler kısa sürede hızla sosyal medyada yayıldı.

ÖMÜR GEDİK: TARZIM BU

Yaşanan tartışmanın ardından Ömür Gedik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla dikkat çekti. Kedilerinin çoğunun travmalı olduğunu vurgulayan Gedik, onları cezalandıramayacağını belirtti. Gedik paylaşımında, “Çoklu kedi beslenen evlerde kıskançlık, kalabalık gibi nedenlerle arada kum dışına çiş yapanlar olabiliyor. Ben terbiye edeceğim diye o kediye kızamam. Tarzım bu. Evim de böyle. Çişli evime gelmek isteyenleri beklerim” ifadelerine yer verdi.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Yaşanan diyalog sonrası sosyal medya kullanıcıları adeta ikiye bölündü. Ömür Gedik’e destek veren çok sayıda kullanıcı, hayvanlara yaklaşımını takdir ederken; Seda Sayan’a destek verenler de oldu eleştirenler de. Tartışma kısa sürede gündemin en çok konuşulan magazin başlıklarından biri haline geldi.