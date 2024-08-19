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Seda Sayan programı neden yok? Sabahın Sultanı Seda Sayan ne zaman başlayacak?

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Ünlü sunucu Seda Sayan'ın popüler programı Sabahın Sultanı'nın neden yayınlanmadığı merak konusu oldu. Programın ne zaman tekrar başlayacağına dair bilgiler henüz netlik kazanmadı. Peki, Seda Sayan programı neden yok? Sabahın Sultanı Seda Sayan ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

Star TV'nin sevilen programlarından biri olan Seda Sayan ile Sabahın Sultanı, ekranlarda yer almazken, yayın akışında yerine Sana Değer programı yer aldı. Songül Karlı ve Uğur Arslan'ın sunumuyla izleyiciyle buluşan Sana Değer programında, Seda Sayan ile Sabahın Sultanı formatı uygulanıyor. Peki, Seda Sayan programı neden yok? Sabahın Sultanı Seda Sayan ne zaman başlayacak?

SEDA SAYAN PROGRAMI NEDEN YOK?

Sabahın Sultanı Seda Sayan programı henüz başlamadı. Star TV'nin sevilen programlarından biri olan Seda Sayan ile Sabahın Sultanı, ekranlarda yer almazken, yayın akışında yerine Sana Değer programı yer aldı. Songül Karlı ve Uğur Arslan'ın sunumuyla izleyiciyle buluşan Sana Değer programında, Seda Sayan ile Sabahın Sultanı formatı uygulanıyor.

Seda Sayan programı neden yok? Sabahın Sultanı Seda Sayan ne zaman başlayacak?

SEDA SAYAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Star Tv'nin sevilen gündüz kuşağı programı Sabahın Sultanı Seda Sayan'ın ne zaman başlayacağı henüz netleşmedi.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Sabahın Sultanı Seda Sayan Seda Sayan Seda Sayan 3-sayfa Star Tv Televizyon 3.Sayfa Gündem Magazin Haberler

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