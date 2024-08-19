Star TV'nin sevilen programlarından biri olan Seda Sayan ile Sabahın Sultanı, ekranlarda yer almazken, yayın akışında yerine Sana Değer programı yer aldı. Songül Karlı ve Uğur Arslan'ın sunumuyla izleyiciyle buluşan Sana Değer programında, Seda Sayan ile Sabahın Sultanı formatı uygulanıyor. Peki, Seda Sayan programı neden yok? Sabahın Sultanı Seda Sayan ne zaman başlayacak?

SEDA SAYAN PROGRAMI NEDEN YOK?

Sabahın Sultanı Seda Sayan programı henüz başlamadı. Star TV'nin sevilen programlarından biri olan Seda Sayan ile Sabahın Sultanı, ekranlarda yer almazken, yayın akışında yerine Sana Değer programı yer aldı. Songül Karlı ve Uğur Arslan'ın sunumuyla izleyiciyle buluşan Sana Değer programında, Seda Sayan ile Sabahın Sultanı formatı uygulanıyor.

SEDA SAYAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Star Tv'nin sevilen gündüz kuşağı programı Sabahın Sultanı Seda Sayan'ın ne zaman başlayacağı henüz netleşmedi.