63 yaşındaki Seda Sayan'a ne oldu? Son halini görenler tanıyamıyor

Güncelleme:
63 yaşındaki Seda Sayan'ın paylaştığı son fotoğraf hayranlarını şaşırttı. Ünlü sanatçının yüzündeki değişim takipçilerinin dikkatinden kaçmazken, paylaşıma çok sayıda yorum yapıldı.

Estetik operasyonlarını saklamayan ve bu konuda yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Seda Sayan, gazeteci Cengiz Semercioğlu ile birlikte çekildiği bir kareyi sosyal medya hesabından paylaştı.

FOTOĞRAFI GÖRENLER İKİYE BÖLÜNDÜ

Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken, takipçiler ikiye bölündü. Bazı kullanıcılar ünlü sanatçının görünümünü çok beğendiğini dile getirirken, bazıları ise fotoğraftaki değişimin estetik işlem mi yoksa filtre kaynaklı mı olduğunu sorguladı.

"TANIMAKTA ZORLANDIM"

Sosyal medyada yapılan yorumlarda kimi kullanıcılar "Çok genç görünüyor" ifadelerini kullanırken, bazı takipçiler ise "İlk bakışta tanımakta zorlandım" değerlendirmesinde bulundu.

Haberler.com
