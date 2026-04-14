Seda Sayan aldatılanlara yüklendi: Defolsun gitsin, ‘next’ dersin

KAFA TV’de yayınlanan programda samimi açıklamalarda bulunan Seda Sayan, özel hayat ve ilişkiler üzerine yaptığı yorumlarla gündem oldu. Aldatılma konusuna değinen Sayan, özellikle bu durum sonrası yaşanan duygusal çöküşlere karşı sert bir duruş sergiledi.

“DEFOLSUN GİTSİN, ‘NEXT’ DERSİN”

Seda Sayan, aldatılma karşısında tavrının net olduğunu ifade etti. Ünlü isim, “Aldattıysa defolsun, gitsin. ‘Next’ dersin olur biter” sözleriyle dikkat çekti.

“DEPRESYONA GİRMEYİ ANLAMIYORUM”

Aldatılma sonrası depresyona girenlere de değinen Sayan, bu durumu anlamakta zorlandığını belirtti.

“Hemen depresyona girdim meselesini de hiç anlamıyorum. Bu kadar büyütmeye ne gerek var?” ifadelerini kullandı.

“SİZİ KAYBEDEN DÜŞÜNSÜN”

Seda Sayan, açıklamalarının devamında özgüven vurgusu yaparak şu sözleri dile getirdi:

“Sizi kaybeden düşünsün. Ben ne diye depresyona gireceğim? Benden sonra tufan desin.”