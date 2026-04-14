Haberler

Seda Sayan aldatılanlara yüklendi: Defolsun gitsin, ‘next’ dersin

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Seda Sayan, aldatılma sonrası depresyona girenlere sert çıktı. Ünlü isim, “Defolsun gitsin, ‘next’ dersin olur biter” sözleriyle dikkat çekerken, “Bu kadar büyütmeye ne gerek var?” diyerek tartışma yarattı.

KAFA TV’de yayınlanan programda samimi açıklamalarda bulunan Seda Sayan, özel hayat ve ilişkiler üzerine yaptığı yorumlarla gündem oldu. Aldatılma konusuna değinen Sayan, özellikle bu durum sonrası yaşanan duygusal çöküşlere karşı sert bir duruş sergiledi.

“DEFOLSUN GİTSİN, ‘NEXT’ DERSİN”

Seda Sayan, aldatılma karşısında tavrının net olduğunu ifade etti. Ünlü isim, “Aldattıysa defolsun, gitsin. ‘Next’ dersin olur biter” sözleriyle dikkat çekti.

“DEPRESYONA GİRMEYİ ANLAMIYORUM”

Aldatılma sonrası depresyona girenlere de değinen Sayan, bu durumu anlamakta zorlandığını belirtti.

“Hemen depresyona girdim meselesini de hiç anlamıyorum. Bu kadar büyütmeye ne gerek var?” ifadelerini kullandı.

“SİZİ KAYBEDEN DÜŞÜNSÜN”

Seda Sayan, açıklamalarının devamında özgüven vurgusu yaparak şu sözleri dile getirdi:

“Sizi kaybeden düşünsün. Ben ne diye depresyona gireceğim? Benden sonra tufan desin.”

Musa Can Çayan
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

