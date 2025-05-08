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Seda Sayan güne neşeli başlamanın sırrını açıkladı

Seda Sayan güne neşeli başlamanın sırrını açıkladı
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Ünlü sanatçı Seda Sayan, sabah rutinine dair yaptığı açıklamayla dikkat çekti. Güne dans ederek başladığını söyleyen Sayan, "Gözümü açar açmaz oynamaya başlıyorum" sözleriyle enerjisini ve hayat dolu tavrını bir kez daha ortaya koydu.

Türk müziğinin enerjisi bitmeyen ismi Seda Sayan, sabah rutinine dair yaptığı samimi açıklamayla hayranlarını hem güldürdü hem de düşündürdü. Yaşam dolu tavırlarıyla tanınan ünlü sanatçı, güne nasıl başladığını anlatarak bir kez daha pozitifliğin vücut bulmuş hali olduğunu gösterdi.

"GÖZÜMÜ AÇAR AÇMAZ OYNAMAYA BAŞLIYORUM"

"Sabah gözümü açar açmaz oynamaya başlıyorum. Zaten hep böyle uyanıyorum; sanki hiçbir şey olmamış gibi, 'Ne oldu ki?' dercesine kalkıyorum olmazsa olmaz," diyen Sayan, bu neşeli ifadeleriyle dinleyicilerinin güne daha enerjik başlamasını sağladı. Seda Sayan'ın anlattığı bu rutin, onun yıllara meydan okuyan formunun sırrını da gözler önüne seriyor. Kendini her sabah tazelenmiş hisseden sanatçı, pozitifliğiyle yalnızca sahnede değil, günlük yaşamında da ışık saçıyor. Sabahları uyanır uyanmaz harekete geçen Sayan, hem bedenini hem de zihnini aktif tutarak üretkenliğini zirvede tutuyor.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarışahabettin Ayyıldız:

Herkes o kadar daldan dala konamıyorki neşeli kalkabilsin

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Haber YorumlarıHüseyin Civelek:

Oynatmaya az kaldı,doktorum nerde şarkısını öneririm.

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