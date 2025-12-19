Haberler

'Tuğyan ve Tuğberk bana haber gönderdi' diyen Seda Sayan ilk kez konuştu

Ünlü şarkıcı Güllü, 6. kattan düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili kızı tutuklandı, Seda Sayan ise Güllü'nün çocukları için yaptığı fedakârlıkları ilk kez açıkladı. Sayan, Güllü sıkıştığında çocuklarının okul taksitlerini ödediğini açıkladı.

Ünlü şarkıcı Güllü'nün Yalova'daki evinin 6'ncı katından düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşanmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan kızı Tuğyan Ülkem Gülter, "tasarlayarak kasten yakınını öldürmek" suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Olayın yankıları devam ederken, ünlü şarkıcı Seda Sayan da kendi programında Güllü'nün ölümü hakkında açıklamalarda bulundu.

"BUNU İLK DEFA SÖYLÜYORUM"

Sayan, Güllü'nün çocukları için yaptığı fedakârlıkları ilk kez anlatarak, okul taksitlerini ödediğini belirtti. Konu hakkında ilk kez konuşan Seda Sayan, şu ifadeleri kullandı:

"Bunu ilk defa ekranlardan söylüyorum. Bunu Tuğyan da Tuğberk de ikisi de biliyorlar. Bunu daha önce dile getirmedim ama Tuğyan'la Tuğberk bu olay ortaya çıkmadan önce bana haber gönderdiler. 'Biz Seda ablamla programa çıkmak istiyoruz' diye. Bende gelin dedim. Bunu söylediğim için beni lütfen yanlış anlamayın. Bu bizim aramızda konuşulduğu için söylüyorum. Özgür Aras beni aradı. 'Güllü'nün çocukları seninle konuşmak istiyorlar' dedi. Çünkü demişler: 'Annemizin çok sıkıştığı, bizim okullarımızın taksitlerini ödeyemediği zaman sizden almışlardı dedi.' Özgür Aras. Okul taksitlerimizi bile ödemişti. Bunu söylediğim için çok üzgünüm. Keşke bunlar yaşanmasaydı. Üzüntümü tarif edemem. Baştan beri kafamıza yatmayan şeyler vardı. Konduramadık."

title