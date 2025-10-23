Seda Sayan'ın unutamadığı Saadettin Saran anısı: Hülya'nın evinde gördüm...

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yeni başkanı Sadettin Saran, seçimde 12 bin 325 oy alarak yedi yıldır görevi yürüten Ali Koç'tan bayrağı devraldı. 257 oy farkla başkanlığa seçilen Saran, kulüp tarihinin 38. başkanı oldu.

BAŞARILI İŞ ADAMI

62 yaşındaki Sadettin Saran, spor yöneticiliğinin yanı sıra iş dünyasındaki başarılarıyla da tanınıyor. Fit görünümü ve aktif yaşam tarzıyla dikkat çeken Saran, uzun yıllardır Türkiye'nin en etkili iş insanları arasında yer alıyor.

AŞK HAYATIYLA DA GÜNDEMDE

Saran'ın özel hayatı da en az kariyeri kadar konuşuluyor. Ünlü iş insanı, 1990'lı yıllarda Aycan Ateş ile evlendi ve bu evlilikten Lâl adında bir kızı oldu. Daha sonra magazin dünyasının en çok konuşulan ilişkilerinden birini sanatçı Hülya Avşar ile yaşadı.

2006'da başlayan bu ilişki uzun yıllar gündemden düşmedi ancak 2010'da yollarını ayırdılar. İkili, birlikte oldukları dönemde sık sık objektiflere poz verdi.

SEDA SAYAN'DAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Son olarak Seda Sayan, bir programda Sadettin Saran'la ilgili geçmiş bir anısını anlattı:

"Sadettin Saran'la tanıştığımda Hülya ile beraberdi. Hülya'nın annesi vefat ettiğinde eve gittim, orada Sadettin Bey de vardı. Gerçekten çok yakışıklı bir adamdı. Hülya'ya 'bacım, Allah sana bağışlasın' dedim. Ayrıldılar ama Allah herkese mutluluk versin."