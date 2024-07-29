Seda Sayan, yakın arkadaşı Safiye Soyman'ın oğlunun cenazesine neden gitmedi? Harun Akaröz neden öldü, ne oldu?

Safiye Soyman'ın, 24 yıldır MS (Multiple Skleroz) hastalığıyla mücadele eden 47 yaşındaki oğlu Harun Akaröz, cumartesi günü yaşamını yitirdi. Evlat acısıyla kahrolan Safiye Soyman dün gözyaşları içinde oğlunu son yolculuğuna uğurladı. Törende ise gözler Seda Sayan'ı aradı. Peki, Seda Sayan, yakın arkadaşı Safiye Soyman'ın oğlunun cenazesine neden gitmedi?

SEDA SAYAN CENAZE TÖRENİNE NEDEN KATILMADI?

Seda Sayan; Ebru Akel, Gülben Ergen, Seray Sever ve Seren Serengil'in katıldığı Bodrum'daki cenaze töreninde yakın arkadaşı yalnız bıraktı. 2. Sayfa'da yer alan habere göre, eşiyle birlikte Amerika'da olan Sayan, acı haberi aldıktan sonra apar topar Türkiye'ye dönmek için uçak bileti aradı ancak bulamadı. Arkadaşını yalnız bıraktığı için çok üzgün olduğunu söyleyen Sayan "Burada dua göndermek dışında elimizden bir şey gelmiyor" ifadelerini kullandı.

HARUN AKARÖZ NEDEN ÖLDÜ?

Safiye Soyman'ın Multiple Skleroz (MS) hastası oğlu Harun Akaröz, Bodrum ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından defnedildi. Anne Soyman, cenazede üzüntü yaşadı.