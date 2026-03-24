Erol Köse'nin ölümünü sonrası Seda Sayan'ın o sözleri gündemde: Git intihar et be!

Ünlü prodüktör Erol Köse, 16'ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Köse’nin bir süredir sağlık sorunları yaşadığı, yaklaşık üç aydır evden çıkmadığı öğrenildi. Olay yerinde, “ALS hastalığımdan dolayı mecburdum, sorumluluk benim” yazılı bir not bulundu.

ALS (Amyotrofik Lateral Skleroz), beyin ve omurilikteki motor sinir hücrelerinin (motor nöronlar) hasar görmesiyle kaslarda ilerleyici zayıflık, erime ve fonksiyon kaybına yol açan nörolojik bir hastalıktır.

Köse'nin ölümünün ardından sanat dünyasından çok sayıda isim, Köse ile yaşadıklarını anlatarak sert ifadeler kullandı. Özellikle şarkıcı Seda Sayan'ın 2012 yılına ait televizyon programında Erol Köse hakkında söylediği sert sözler yeniden gündeme geldi.

SEDA SAYAN: ZAMANINDA ÇOK BEDDUA ETTİM

Erol Köse ile geçmişte büyük bir kavga yaşayan ve davalık olan Seda Sayan da Köse'nin ölümünün ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sayan, "Benden özür dilemişti, affetmiştim ama çok beddua ettim zamanında. Ne diyeyim…" ifadelerini kullandı.

EROL KÖSE İLE SEDA SAYAN KAVGASI

İşte Erol Köse ile Seda Sayan arasında yaşananlar.

Erol Köse ile Seda Sayan arasındaki gerilim yaklaşık 15 yıl öncesine dayanıyor. Köse’nin sosyal medya platformu X üzerinden Sayan’a ait bazı fotoğrafları paylaşması üzerine Sayan, “örtülü şantaj” iddiasıyla 100 bin TL’lik manevi tazminat davası açtı. Mahkeme, Köse hakkında “Seda Sayan aleyhine yorum yapmama” kararı verdi.

ÖNCE TÜKÜRDÜ SONRA ÇANTASIYLA VURDU

İkilinin Cenk Koray Ekran Ödülleri gecesinde karşı karşıya gelmesiyle tartışma büyüdü. Seda Sayan, Erol Köse’ye tükürdü ve çantasıyla vurdu. Köse ise yaşananların ardından, “Seda Sayan, bana, aileme, sülaleme hakaretlerde bulundu. Ben oturduğum yerden bile kalkmadım” açıklamasını yaptı. Olayın ardından mekan çıkışında yaşanan arbede sırasında Köse’ye bir kişi yumruk attı, gömleği yırtılan Köse olay yerinden ayrıldı.

"SEN KİMSİN BENİ YARGILIYORSUN!"

Yaşananların ardından Seda Sayan, sunduğu televizyon programında Erol Köse’ye yönelik sert ifadeler kullandı. Sayan programda şu sözleri sarf etti:

"Sen kimsin beni yargılıyorsun? Sen kimsin? Yazık git kızına sahip çık önce. İnşallah Allah seni kızınla terbiye etmesin. İnşallah Allah seni o geride bıraktığın karınla terbiye etmesin. Sen çok alçak bir adamsın. Çok alçak. İnsanlara belden aşağı vuracak kadar. Senin akıl hocalarını da biliyorum. Senin akıl hocalarının kendi karılarının çektiği p.rnolara baksın. Hepsini çıkarırım. Oğlum ayağınızı denk alacaksınız. Herkes ayağını denk alacak.

"GİT İNTİHAR ET BE!"

Ne yaptınız ulan siz? Ne yaptınız? Pis! Yediği kabı pisleyen, şerefsiz adam! Onu bile bir adamlık sayıyorsun, o bile bir adamlık değil. Git intihar et be! Yediğim kabı pislemem be! Ne olursa olsun, git! Ulan kendini as! Asarım kendimi! Öyle bir kadınım biliyor musunuz? Ekmek yediysem o insanlar ne olursa olsun beni ilgilendirmez arkadaş. Görmedim bilmiyorum derim be!"

Bu sözler, Köse’nin vefatının ardından sosyal medyada yeniden dolaşıma girdi.

KÜSLÜK BİTMİŞTİ

Erol Köse ve Seda Sayan'ın kavgası, Köse'nin özür açıklamaları üzerine tatlıya bağlandı. Seda Sayan, "Dal rüzgarı affeder ama kırılmıştır bir kere" diyerek, kırgınlığının geçmediğini ifade etti. 2021'de de Sayan, “Küslük artık yok, küslük ayıptır... Çoluğa çocuğa iyi örnek olmak lazım” diyerek, yıllardır süren dargınlığı bitirdiğini söylemişti.