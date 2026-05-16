Sevgili Seda Sayan! 860 bin emekçinin ekmeği, bir iban numarasına sığmaz!

Ünlü sanatçı Seda Sayan’ın son günlerde gündeme gelen “Düğün yapmayın, masraf etmeyin, İBAN numarası gönderin” şeklindeki açıklamalarına, sektörün çatı kuruluşu olan Tüm Etkinlik Sektörü İşveren Sendikası (Etkinliksen)’ n den yanıt gecikmedi. Genel Başkan, yaptığı açıklamada düğün sektörünün Türkiye ekonomisi için sadece bir kutlama değil, 80 farklı sektörü besleyen devasa bir sanayi olduğunu vurguladı.

SEKTÖRÜMÜZ 3,5 MİLYAR DOLARLIK BİR DEV

Düğün sektörünün ekonomik büyüklüğünün 3,5 milyar doları aştığını hatırlatan Etkinliksen Başkanı Özandaç, Sayan’ın açıklamalarının sektör emekçilerini derinden yaraladığını belirtti:

“Kıymetli sanatçımız Seda Sayan Hanımefendi’nin tavsiyesini üzülerek takip ettik. Düğün sektörü, mobilyadan beyaz eşyaya, kuyumculuktan tekstile kadar 80 farklı sektörle iş birliği içinde çalışmaktadır. Yılda gerçekleşen 650 bin düğün, 400 bin kına ve nişan organizasyonu ile toplamda 1 milyonun üzerinde etkinlikten bahsediyoruz. Bu dev çarkın durması, Türkiye ekonomisinin can damarlarından birinin kesilmesi demektir.”

860 BİN EMEKÇİNİN ALIN TERİ: “MUTFAKTA AŞÇI, SALONDA GARSON BEKLİYOR

Açıklamasında sektördeki istihdam rakamlarına dikkat çeken Etkinliksen Genel Başkanı Özandaç, rakamların ardındaki insan hikâyelerine vurgu yaptı:

“Biz düğün sektöründe tam 860 bin kişi evimize ekmek götürüyoruz. 20 bin işletmemizde; 500 bin komi ve garsonumuz, 60 bin aşçımız, 100 bin prodüksiyon ekibimiz, 40 bin organizatörümüz, 40 bin güvenlik personelimiz ve hatta Sayın Sayan’ın da kendi meslektaşları olan 50 bin sanatçı ve orkestra ekibimiz bu sektörden geçiniyor. Aileleriyle birlikte milyonlarca insan karnını bu düğünlerle doyuruyor. Gençlere ‘düğün yapmayın’ demek, bu 860 bin emekçiye ‘işsiz kalın’ demektir.”

DÜĞÜNLER TOPLUMUN ÇİMENTOSUDUR

Düğünlerin sadece ekonomik değil, sosyolojik birer ihtiyaç olduğunu belirten Etkinliksen Genel Başkanı Özandaç, şu ifadeleri kullandı: “Düğünler sıla-i rahimdir. Yılda ortalama 200 milyon insan bu etkinlikler vesilesiyle bir araya geliyor, kucaklaşıyor, hasret gideriyor. Örf ve adetlerimizi yaşatan bu organizasyonlar, toplumsal birliğimizin teminatıdır. İBAN numarasıyla para göndermek bir dayanışma olabilir ama bir düğünün yarattığı toplumsal huzuru ve birliği asla sağlayamaz.”

Etkinliksen Genel Başkanı Ali Koray Özandaç, açıklamasını Seda Sayan’a bir çağrıda bulunarak tamamladı:

“Sayın Sayan’dan ricamız, bu devasa istihdam ordusunu, gece gündüz demeden hizmet veren emekçilerimizi ve sektörün ekonomik gerçeklerini göz önünde bulundurarak söylemlerini yeniden gözden geçirmesidir. Sektör temsilcileri olarak kendisinden, emekçilerimizin yanında duran, düğün kültürümüzü destekleyen yeni bir video bekliyoruz. Bizler Etkinliksen olarak, o düğünlerde hizmet eden yüz binlerce işçinin hakkını savunmaya devam edeceğiz.”