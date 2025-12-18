Haberler

Türkiye güzelini seçti

Muammer Kapucuoğlu'nun jüri başkanlığında gerçekleşen gece, 19 kadın ve 20 erkek finalist ile ünlü sanatçı Seda Sayan'ın performansı ile renklendi. Ece Çetin ve Taha Yiğit Tarakçı birinci olurken, Hilal Aydın ve Efe Soykan Okka ikinci, Arya Altun ve Eren Kaya ise üçüncü oldu.

Türkiye güzeli seçildi. SammyVit Klass Model Türkiye 2025'te 19 kadın ve 20 erkek finalist jüri karşısına çıktı.

Muammer Kapucuoğlu'nun jüri başkanı olduğu, iş ve sanat dünyasını bir araya getiren gecede, ünlü sanatçı Seda Sayan sahne aldı.

Sahne şovları ve defilelerle büyük beğeni toplayan gecenin sonunda Ece Çetin ve Taha Yiğit Tarakçı 1., Hilal Aydın ve Efe Soykan Okka 2., Arya Altun ve Eren Kaya 3.'lük kazandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin
title