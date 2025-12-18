Türkiye güzelini seçti

Türkiye güzeli seçildi. SammyVit Klass Model Türkiye 2025'te 19 kadın ve 20 erkek finalist jüri karşısına çıktı.

Muammer Kapucuoğlu'nun jüri başkanı olduğu, iş ve sanat dünyasını bir araya getiren gecede, ünlü sanatçı Seda Sayan sahne aldı.

Sahne şovları ve defilelerle büyük beğeni toplayan gecenin sonunda Ece Çetin ve Taha Yiğit Tarakçı 1., Hilal Aydın ve Efe Soykan Okka 2., Arya Altun ve Eren Kaya 3.'lük kazandı. - İSTANBUL