YouTube'da yayınlanan Seda ile Her Şey Masada programı, zaman zaman sosyal medyada gündem olan diyaloglara sahne oluyor. Son olarak, programda yaşanan ve sosyal medyada defalarca paylaşılan bir olay, hayvanseverlerin dikkatini çekti. Peki, Seda Sayan Ömür Gedik kedi olayı nedir? Ömür Gedik'in kaç kedisi var? Detaylar...

Dobralığıyla tanınan Seda Sayan, programına hayvan dostu olarak bilinen Ömür Gedik'i davet etti. Ancak program sırasında yaşanan kısa bir diyalog, izleyiciler arasında büyük ilgi gördü. Ömür Gedik, evinde 36 kedi beslediğini belirtti. Bu açıklamanın ardından Seda Sayan, "Senin evin çiş kokuyordur, gelemem" diyerek espirili bir çıkış yaptı.

Bu sözler karşısında Ömür Gedik, sakin ve kararlı bir şekilde, "Gelme o zaman" yanıtını verdi. Konuşmanın sosyal medyada paylaşılmasıyla birlikte, izleyicilerden farklı tepkiler geldi. Bazı kullanıcılar Ömür Gedik'e destek mesajları gönderirken, Seda Sayan'a yönelik hem eleştiri hem de destek yorumları yapıldı.

Ömür Gedik, yaşanan olayın ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımda, hayvanlarının travmalı olduğunu ve onlara zarar gelmesini istemediğini belirtti. Ömür Gedik paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Tarzım bu. Evim de böyle. Çişli evime gelmek isteyenleri beklerim."

Ömür Gedik, hayvansever kimliğiyle tanınan bir sanatçı ve gazeteci olarak, evinde oldukça yoğun bir kedi hayatına sahip. Kendisinin açıklamasına göre, evinde toplam 36 kedi bulunuyor.