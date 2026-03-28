Seda Sayan'dan Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesine tepki

Seda Sayan, futbolcu cinayeti soruşturması kapsamında tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu'na sert tepki gösterdi. Anne Kalaycıoğlu'nun "Vahap Canbay kızıma kafa attı" ifadesini hatırlatan Sayan, "Kızına kafa atan adamı hemen polise gidip ihbar edeceksin" dedi.

Şarkıcı Seda Sayan, futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu’nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu'nu sert sözlerle eleştirdi.

“KIZINA KAFA ATAN ADAMI HEMEN POLİSE BİLDİRECEKSİN”

Soruşturma kapsamında gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan anne Zuhal Kalaycıoğlu'nun "Vahap Canbay kızıma kafa attı" ifadesini hatırlatan Seda Sayan, "Kızıma kafa attı diyorsun. Kızına kafa atan adamı hemen polise gidip ihbar edeceksin" dedi.

Seda Sayan şu ifadeleri kullandı: 

"Herkesin tanıdığı Aleyna Kalaycıoğlu'nun olayında. Annesi dedi ki, 'zaten o rapçiden (Vahap Canbay) kızım çok çekiyordu. Hatta bir keresinde kızıma kafa attı' dedi. Şimdi kızıma kafa attı diyorsun. Kızına kafa atan adamı hemen polise gidip ihbar edeceksin. Kızıma kafa attı ne demek ya? Senin evladına, gözünün içine baktığın çocuğuna biri kafa atıyor ya. Kız çocuğuna kafa atıyor. Neticede ne oldu? Çocuk çıktı, 'var mı ellerinde böyle bir rapor' dedi. Buradan tüm ailelere sesleniyorum. Evladınızın başına böyle bir şey geldiğinde, bu ülkede polis var, gidin şikayet edin. Böyle bir şey yaşandıysa konuşmak yetmez; rapor, delil ve emniyet şart"

NE OLMUŞTU?

Tatlısu Mahallesi Sıddık Sokak'ta, 19 Mart'ta park halindeki araçta arkadaşıyla oturan Kundakçı, olay yerine iki araçla gelen şüphelilerden birinin silahla ateş etmesi sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu, silahla ateş ettiği belirlenen Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 8 zanlı yakalanmıştı.

Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmada, saldırıyı yapan şüpheli Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun babası B.K. ile şarkıcı İzzet Yıldızhan da gözaltına alınmıştı.

Şüpheliler İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmişti.

Adliyede savcılığa çıkarılan şüphelilerden B.K. ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılmış, Aleyna Kalaycıoğlu, İzzet Yıldızhan ile Alaattin Kadayıfçıoğlu, M.R, H.C.A, M.K. ve E.T. ise tutuklamaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

Diğer şüpheliler A.Ö. ve Z.K. ise ifadelerinin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

Hakimlik, şüpheliler Alaattin Kadayıfçıoğlu, Aleyna Kalaycıoğlu, İzzet Yıldızhan, M.R, H.C.A, M.K. ve E.T'nin tutuklanmasına karar vermişti.

