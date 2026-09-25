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Seda Sayan annesi ve ablasıyla poz verdi! Annesinin son hali dikkat çekti

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Seda Sayan annesi ve ablasıyla poz verdi! Annesinin son hali dikkat çekti
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Seda Sayan, annesi ve ablasıyla verdiği aile pozunu paylaştı. Uzun süredir gözlerden uzak olan annesi Ayşe Ak Gürsaçar'ın son görüntüsü dikkat çekerken, ünlü şarkıcının aile karesi ilgi odağı oldu.

Ünlü şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, bu kez ailesiyle verdiği pozla dikkatleri üzerine çekti. Sosyal medya hesabını aktif kullanan Sayan, annesi Ayşe Ak Gürsaçar ve ablası Nursel Sayan Yıldız ile birlikte kamera karşısına geçti. 

"CANIM ANNEM VE ANNE YARIM ABLAM"

Seda Sayan, üçlü aile pozunu takipçileriyle paylaşırken fotoğrafın üzerine "Canım annem ve anne yarım ablam" notunu düştü. Kareyi görenlerin bir kısmı annesi Ayşe Ak Gürsaçar'ın yaşlanmasına dikkat çekerken, ablası Nursel Sayan Yıldız'ın estetik yaptırdığı yönünde yorumlarda bulundu.

ANNESİNİN SON HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Sayan'ın aile karesinde özellikle annesi Ayşe Ak Gürsaçar'ın son hali dikkat çekti. Anne-kızın birlikte verdiği poz, kısa sürede magazin basınının da ilgisini çekti. 

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