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Seda Sayan'dan çok konuşulacak "Haluk Levent" açıklaması

Seda Sayan'dan çok konuşulacak 'Haluk Levent' açıklaması Haber Videosunu İzle
Seda Sayan'dan çok konuşulacak 'Haluk Levent' açıklaması
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Ünlü şarkıcı Seda Sayan, Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada tutuklanan Haluk Levent ile ilgili çok konuşulacak bir açıklama yaptı. İstanbul'da bir AVM'de alışveriş yaparken gazetecilere ayaküstü konuşan Sayan, "Ben AHBAP’a bağış yapmadım. Öngörüsü yüksek bir kadınım. Haluk Levent'i de önceden tanıdığım için bağışımı her zaman devletimin önerdiği yerlere yaptım." dedi.

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, Ahbap Derneği’ne yönelik yürütülen soruşturmada tutuklanan Haluk Levent ile ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı. İstanbul'da bir alışveriş merkezinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan ünlü sanatçı, konuyla ilgili net ifadeler kullandı.

"ÖNGÖRÜSÜ YÜKSEK BİR KADINIM"

Alışveriş yaptığı sırada ayaküstü gazetecilere konuşan Sayan, "Ben AHBAP’a bağış yapmadım. Öngörüsü yüksek bir kadınım. Haluk Levent'i de önceden tanıdığım için bağışımı her zaman devletimin önerdiği yerlere yaptım." dedi.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıShef:

Peki bu adam 6 yıl boyunca en açık ara en güvenli sanatçı diye seçilirken neredeydiniz ? Hepiniz birbirinizden kötüsünüz.

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