Fatih Ürek'in durumu ciddiyetini koruyor! Ünlü dostları hastaneye koştu

Ünlü sanatçı Fatih Ürek, dün öğle saatlerinde evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakıma alınmıştı. 20 dakika süren müdahalenin ardından yeniden hayata döndürülen Ürek'i sanat dünyasından dostları yalnız bırakmadı.

"AYAKLARI ŞİŞMİŞTİ"

Ürek'in kısa bir süre önce barıştığı Demet Akalın, apar topar hastaneye gelerek açıklamalarda bulundu. Akalın, "Arayacaktım kaç gündür. Ayakları şişmişti, merak ediyordum. Ama iyi, iyi olacak inşallah. Bakmıyoruz kendimize. Buraya apar topar nasıl geldim, bilmiyorum." dedi.

"ŞİMDİLİK UYUTUYORLAR"

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil de hastaneye gelen isimler arasında yer aldı. Erbil, doktorlardan aldığı bilgiyi paylaşarak, "Kalbi düzeldi ama beyne ne kadar hasar verdiğini görmek için uyutuluyor." ifadelerini kullandı. Bir diğer yakın dostu Seda Sayan da hastaneye giderek Ürek'in ailesiyle görüştü ve sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Sayan'ın, sanatçının tedavi sürecini yakından takip ettiği öğrenildi.

Hastaneden yapılan son açıklamada, Ürek'in yoğun bakımda uyutulduğu, organ fonksiyonlarının ve oksijen seviyesinin dikkatle izlendiği belirtildi. Doktoru Prof. Dr. Mehmet Refik Yazıcıoğlu, "Kalp ile ilgili şu anda herhangi bir problemi kalmadı. Bu süreç içerisinde beynin ne kadar oksijensiz kaldığı konusunda şüphelerimiz var. Yarına kadar uyutacağız." açıklamasında bulundu.