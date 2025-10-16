Haberler

Fatih Ürek'in durumu ciddiyetini koruyor! Ünlü dostları hastaneye koştu

Fatih Ürek'in durumu ciddiyetini koruyor! Ünlü dostları hastaneye koştu
Güncelleme:
Ünlü sanatçı Fatih Ürek, dün öğle saatlerinde geçirdiği kalp krizi sonrası 20 dakikalık müdahaleyle hayata döndürüldü. Yoğun bakımdaki tedavisi sürerken, kısa bir süre önce barıştığı Demet Akalın apar topar hastaneye geldi. Mehmet Ali Erbil ve Seda Sayan da ünlü sanatçıyı yalnız bırakmadı. Akalın, "İyi olacak inşallah" derken, Erbil "Kalbi düzeldi ama beyin için bekleniyor" ifadelerini kullandı.

Ünlü sanatçı Fatih Ürek, dün öğle saatlerinde evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılmış ve yoğun bakıma alınmıştı. 20 dakika süren müdahalenin ardından yeniden hayata döndürülen Ürek'i sanat dünyasından dostları yalnız bırakmadı.

"AYAKLARI ŞİŞMİŞTİ"

Ürek'in kısa bir süre önce barıştığı Demet Akalın, apar topar hastaneye gelerek açıklamalarda bulundu. Akalın, "Arayacaktım kaç gündür. Ayakları şişmişti, merak ediyordum. Ama iyi, iyi olacak inşallah. Bakmıyoruz kendimize. Buraya apar topar nasıl geldim, bilmiyorum." dedi.

"ŞİMDİLİK UYUTUYORLAR"

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil de hastaneye gelen isimler arasında yer aldı. Erbil, doktorlardan aldığı bilgiyi paylaşarak, "Kalbi düzeldi ama beyne ne kadar hasar verdiğini görmek için uyutuluyor." ifadelerini kullandı. Bir diğer yakın dostu Seda Sayan da hastaneye giderek Ürek'in ailesiyle görüştü ve sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Sayan'ın, sanatçının tedavi sürecini yakından takip ettiği öğrenildi.

Hastaneden yapılan son açıklamada, Ürek'in yoğun bakımda uyutulduğu, organ fonksiyonlarının ve oksijen seviyesinin dikkatle izlendiği belirtildi. Doktoru Prof. Dr. Mehmet Refik Yazıcıoğlu, "Kalp ile ilgili şu anda herhangi bir problemi kalmadı. Bu süreç içerisinde beynin ne kadar oksijensiz kaldığı konusunda şüphelerimiz var. Yarına kadar uyutacağız." açıklamasında bulundu.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Dün yoğun bakım, bugün yokum bakın misalidir 3 günlük dünya.

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSebahattin Şerbetçi:

Nalları dikmiş diye .hayırlı haberler bekliyoruz .

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
